CDMX.- El rey Carlos III colaboró con la firma británica Burberry al aportar una acuarela de Birkhall, su residencia en Escocia, para una colección cápsula creada junto con Highgrove Gardens, con motivo del 170 aniversario de la marca.

La propuesta, quinta colaboración entre Burberry y la fundación del monarca, incorpora los paisajes y colores de la pintura en prendas y accesorios exclusivos.

Entre las piezas destacan un jersey de cachemir, valorado en mil 350 libras, y una bufanda de seda con el tradicional estampado de cuadros de Burberry, disponible por 375 libras. También incluye gabardinas y otros artículos inspirados en la obra.

Carlos III mantiene desde hace años una afición por la acuarela y ha utilizado sus pinturas en diversos productos.

Parte de las ganancias se destinará a la Fundación del Rey, que administra los jardines de Highgrove y desarrolla programas educativos para preservar oficios tradicionales del patrimonio cultural británico.