Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. – Sin tratarse de una película, ni de un concierto de rock, en un mismo lugar se reunieron la noche de este viernes los cineastas Alfonso y Carlos Cuarón, el cinefotógrafo Emmanuel Lubezki, las actrices Yalitzia Aparicio y Marina de Tavira, así como Joselo y Enrique Rangel de Café Tacvba; el motivo: el debut de Bu, la hija de Carlos.

El escenario fue el del festival Emblema, donde la chica entregó todo junto a la banda que la acompañó, entre ellos su hermano Olmo al mando de la guitarra.

«Esta noche conmigo tocan mi primo Mateo, mi hermano Olmo y Juan, mi nuevo hermano», comentó Bu., mientras su padre no dejaba de mirarla ubicado en el centro, entre la consola de audio y el escenario.

Con pantalón color plata entallado y una sudadera roja, Bu Cuarón salió al escenario entre los aplausos y porras de los presentes para interpretar «Come for Me».

«Aloooó. Este es mi primer show en México. Me llamo Bu Cuarón. Canto, busco y escribo. Este es mi EP Drop by when you Drop Dead», dijo la cantante, seguido de un grito de emoción combinado con nervios.

Durante su participación, Bu Cuarón demostró su versatilidad con los idiomas, cantando tanto en español, como en inglés e incluso en italiano. Los famosos no dejaban de aplaudirle y compartir con Cuarón sus opiniones.