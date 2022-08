La categoría Sub 17 de los Rayos de Necaxa arribó a la Ciudad de México el pasado 16 de agosto, y fueron recibidos por integrantes del comité organizador del torneo internacional de la Liga Mx. Los dirigidos por Luis Padilla han sido un equipo protagonista con un gran estilo de juego, mismo que los llevó a encarar la final del torneo Clausura 2022 con la categoría Sub 16, por lo que, gracias a esa actuación, se les dio la oportunidad de enfrentar esta justa deportiva y poder medirse con escuadras de talla internacional. Los de Aguascalientes comenzaron su camino en el torneo ante la escuadra de Toluca, iniciando con el pie derecho su participación al quedarse con la victoria por marcador de 4-0.

El profesor Luis Padilla mandó de arranque a Javier Orantes, Alex Monárrez, Juan Estrada, Raúl López, Ángel Morales; Brandon Lomelí, Arath Moreno, Daniel Vázquez, Daniel Márquez; Israel Tello y Héctor Guerrero. La primera parte del partido fue muy buena para la escuadra necaxista, que, con una gran posesión del balón, supo maniatar a su rival y ser superior al mismo durante la mayoría del tiempo. La primera anotación de los Rayos llegó al minuto 26’, obra del capitán Arath Moreno. El dominio necaxista continuó y las acciones de gol siguieron llegando y, justo cerca del final, los de Aguascalientes anotaron nuevamente en los pies de Daniel Márquez. Los primeros 35 minutos culminaron con ventaja para los Rayos por marcador de 2-0.

En el entretiempo, el estratega Rayo modificó sus piezas y mandó al terreno de juego a José Santoyo, e Israel Tello abandonó el partido. La plática en el descanso fue muy provechosa para los de Aguascalientes, quienes saltaron al complemento con la misma intensidad, la cual les permitió anotar en los primeros minutos en los pies de Arath Moreno, convirtiendo el tercero para los Rayos y el segundo a su cuenta personal. Al minuto 47’, el estratega Rayo movió a su cuadro nuevamente y les dio la oportunidad a David Bautista, Isaac Aranda y Juan Reséndiz. El cambio surtió efecto, ya que, al minuto 55’, Juan Reséndiz puso el cuarto gol del partido. El profesor Luis refrescó su cuadro al mandar a Mario González, Ángel Chávez y Edgar Carmona. El tiempo no dio para más y el árbitro sonó su silbato, cerrando de esta manera el debut de los Rayos que con gran personalidad y buen futbol se quedaron la victoria por marcador de 4-0.