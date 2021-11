La visita del presidente de la República a la entidad, resultó poco provechosa, al no girar instrucciones para fortalecer a Aguascalientes en materia de seguridad. La iniciativa privada lamentó que de nueva cuenta la Federación deje la responsabilidad total en manos de las autoridades estatales, quienes han hecho esfuerzos extraordinarios por mantener el clima de paz social.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Humberto Martínez Guerra, precisó que diversos organismos empresariales, mantenían la confianza de que la visita de López Obrador significaría un mayor compromiso en materia de prevención, luego de los constantes hechos violentos registrados en entidades vecinas como Zacatecas.

Sin embargo, lamentó que la gira se basara principalmente en los logros de los programas sociales, que si bien, es importante apoyar a los grupos sociales más vulnerables, tampoco es la solución al resto de las problemáticas que enfrenta el país.

El líder del comercio reconoció que a pesar de que las autoridades estatales han estado prácticamente solas en los trabajos de prevención y combate a la delincuencia, han podido dar resultados importantes, sin que se registren mayores hechos violentos, sin embargo, dijo habrá que estar atentos para evitar reacciones de los integrantes de células delictivas que ante el despliegue de mayores elementos de la Guardia Nacional, en otras entidades vecinas, pudieran transitar al territorio local.

«Me parece preocupante que a la entidad no se le haya blindado, parece que hay un exceso de confianza en los trabajos que las autoridades locales emprenden. Ojalá la paz social siga y que en caso de requerir el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, el apoyo no se demore», concluyó.