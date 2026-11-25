Dalia Elena Gutiérrez Gutiérrez

Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Tal vez te ha pasado: tomas el libro del estante, lees un par de oraciones y entonces surge el impulso de revisar el celular. Piensas «sólo esta notificación», pero un video lleva a otro y, de repente, ya pasaron 40 minutos, cuando menos.

No es una ilusión: la capacidad para mantener la atención en las pantallas ha disminuido.

En México, el promedio de libros leídos por persona lectora bajó de 4.2 a 3.9 ejemplares en el último año, mientras que la lectura de contenidos en redes sociales ganó terreno, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (Molec) 2026, del INEGI.

Y la investigadora estadounidense Gloria Mark ha encontrado que el tiempo promedio de atención frente a una pantalla pasó de 2 minutos y medio en 2004 a unos 47 segundos en los últimos años.

Esto puede reflejarse también en la capacidad de concentración necesaria para leer, ya sea por trabajo, escuela u ocio.

«Creo que nos pasa a gente de todas edades», reflexiona el escritor y profesor universitario Renato Tinajero.

«El problema empieza a aflorar al nivel de los adolescentes, pero yo lo observo también en los adultos, lo observo en mí mismo, que siempre es una tentación estar pendiente de las redes sociales, de las notificaciones».

En los últimos años se ha estudiado cómo las redes sociales favorecen el consumo constante de estímulos breves, pasando rápidamente de un contenido a otro, como ocurre en TikTok e Instagram.

Esto puede dificultar mantener la atención durante periodos prolongados en actividades que requieren mayor concentración, como estudiar o leer textos largos.

«Ciertos hábitos digitales trabajan con base en atención rápida (con videos cortitos) y orientada a detectar novedades», señala la psicóloga educativa Karen Treviño Loredo.

«Veo un video que me redirige a otro, que me manda otro y mi atención va cambiando constantemente de foco».

Por lo tanto, dice, una tarea más lenta y que requiere mayor concentración puede sentirse más costosa.

SIN COMPRENDER

El neurólogo Jesús Eduardo García Berlanga advierte que se está perdiendo la habilidad de leer a profundidad y existe una mayor inclinación hacia el escaneo superficial y visual, lo que puede repercutir en otras áreas.

«Va a ser más simplificado ver un video de cómo se nos indica arreglar un aparato o configurar algo, un tutorial de cómo hacer que algo funcione y ya no lo leemos», apunta el también profesor de neurología en la UDEM.

«Ya no tenemos este ‘cultivamiento’ cerebral de sinónimos, antónimos, conjugaciones y diferentes términos y conceptos. Nuestra lectura se va haciendo más simplificada, y por eso viene lo de la dificultad de la comprensión lectora».

PISA 2025 registró una caída en el desempeño de lectura en el promedio de los países de la OCDE. En México, el resultado se mantuvo en un nivel similar al de 2022, aunque permaneció por debajo del promedio de la organización.

«Impacta más en los niños porque la lectura es la herramienta básica para que puedan tener una comunicación asertiva», destaca el neurólogo.

En los últimos años también ha cambiado el formato de lectura, con una presencia importante de los libros digitales.

Los especialistas explican que no se trata de que leer en papel sea mejor o peor que hacerlo en formato digital, pero la lectura en dispositivos electrónicos puede dificultarse por los constantes distractores.

«Si tengo una dificultad para manejar los distractores, voy a caer en ‘déjame revisar WhatsApp’ y de ahí de WhatsApp me voy a otra conversación, y luego me voy a otra página, apunta Treviño Loredo.

«Ya para cuando quiero regresar a lo que estaba haciendo, ya uno puede decir, ¿en qué me quedé?, ¿de qué trataba el texto?, ¿qué era lo que estaba leyendo?’, porque ya nuestra atención se dirigió yo hacia otro objetivo».

JÓVENES, ¿YA NO LEEN?

A menudo se dice que los jóvenes ya no tienen interés por leer, aunque los datos muestran otra realidad.

El Módulo sobre Lectura 2026 del INEGI reveló que 8 de cada 10 personas alfabetas de 12 años y más leyeron al menos un libro, revista, periódico, historieta, página de internet, foro o blog.

El grupo con mayor porcentaje de lectores fue precisamente el de 12 a 24 años, con 88.3 por ciento.

«Es un sesgo (que los jóvenes no lean) y desgraciadamente los mismos jóvenes se lo creen», dice Tinajero.

«Pero también es que vemos la lectura de un modo muy esquemático, así como que ‘lee el libro para aprender y para ser mejor’, cuando la lectura, para empezar, no necesariamente tiene que ser un libro».

Y leer tampoco es necesariamente para «ser una mejor persona», añade.

Como hábito, la lectura puede ejercitar distintas capacidades cognitivas y ampliar el vocabulario, pero también puede practicarse simplemente por ocio, para cultivar intereses propios o alimentar la curiosidad.

De hecho, destaca el escritor, los jóvenes impulsan un mercado importante de libros físicos con ediciones especiales de tapa dura y obras de colección que están transformando la industria editorial.

El interés por la lectura se mantiene vigente. El reto es vencer aquello que se atraviesa delante de las páginas.

PARA RETOMAR LA LECTURA

Para recuperar la concentración frente a las pantallas, los especialistas recomiendan:

– Poner metas pequeñas y alcanzables.

– Iniciar con lecturas breves, incluso de 5 minutos.

– Proponerse momentos de lectura «tradicional» en papel.

– Usar estrategias como subrayar y hacer diagramas.

– Leer en voz alta.

– Realizar ejercicios de estiramiento y respiración.

– Apagar el celular o las notificaciones durante el tiempo destinado a leer.

– Buscar lecturas que sean de interés.