Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La población sin seguridad social enfrenta este año un escenario nada alentador, no solo por la pandemia, también por una reducción de recursos para el tema de la salud.

En los primeros siete meses del año, se destinaron 43 mil 800 millones de pesos de recursos federales para este segmento de la población, pero estos recursos son 21 por ciento menores a los que se registraron en igual lapso de 2020 y además es el menor monto de los últimos cinco años.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y México Evalúa, evidencian que este monto está 17 por ciento por debajo de lo programado para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), organismo encargado de garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos para la población que no tiene seguro social.

Según los datos presentados por la organización civil México Evalúa en su análisis “Población sin seguridad social. Números de Erario: gasto en salud a julio de 2021”, publicado este mes, desde 2017 se observa una tendencia a la baja en los recursos destinados al Insabi.

La caída de este año obedece, en gran medida, a que en enero, mayo y julio no se dieron recursos para este segmento de la población, señala la organización civil.

Menores recursos federales asignados al Insabi afectan a la población con menos ingresos y evidencia que este organismo no ha logrado consolidarse tras la desaparición del Seguro Popular, mencionó Enrique Díaz-Infante, director de estudios del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

La reducción en el gasto para este rubro profundiza la desigualdad existente para la población que depende de dichos apoyos porque no cuenta con seguro social, consideró.

Para el experto, la reducción debería corregirse en el Presupuesto Federal de 2022.

México Evalúa también menciona en su análisis que 37 mil 500 millones de pesos se transfirieron a las entidades federativas a través del programa de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, monto 28 por ciento menor al transferido el año pasado.

Por ello, en 31 entidades federativas hay una caída anual mayor a 40 por ciento y solamente en la Ciudad de México las transferencias se incrementaron en 26 por ciento contra el 2020, destaca.

Asimismo, el documento resalta que el gasto de la Secretaría de Salud tuvo un recorte de 83.6 por ciento con respecto al gasto aprobado.

Sin embargo, esta reducción tan pronunciada fue principalmente para el rubro “subsidios, transferencias y aportaciones”, en donde se registran los traslados del Instituto a los estados.

Las transferencias se realizan mediante el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, las cuales no se realizaron en julio.

México Evalúa señaló que esto no sucedía desde 2012, hace nueve años.