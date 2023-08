Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberían renunciar, dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras acusarlos de haber tergiversados sus dichos sobre la senadora Xóchitl Gálvez.

«Es completamente distinto (lo que yo dije), pero cómo se atreven. Si fueran gentes con principios, deberían (los magistrados electorales) estar renunciando. La historia los juzgará, pero hay que ser responsables, porque cuando mentimos, cuando robamos, cuando engañamos no sólo nos afectamos nosotros, afectamos a nuestras familias. ¿Y qué culpa tienen nuestros hijos, nuestros nietos, de llevar estas manchas?

«Debemos de actuar con responsabilidad, por nosotros y por nuestros familiares y semejantes. No se pueden entregar por entero a la mentira, es mejor heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Y sí voy a enviarle la carta al juez, nada más para que quede ahí constancia», señaló en su conferencia.

En la sentencia SUP-REP-272/2023 del TEPJF del 31 de julio, aprobada en algunos rubros por mayoría de votos, se reproducen las frases contenidas en una primera resolución de la Comisión de Quejas del INE, emitida el pasado 20 de julio, en donde sintetizan las expresiones del Presidente.

El fallo ordenaba emitir un nuevo acuerdo donde se reconociera que en las conferencias matutinas del 10, 11, 14 y 17 de julio hay expresiones de López Obrador que pudieran constituir violencia política en razón de género en contra de Gálvez.

El mandatario acusó ayer a los magistrados de hacer uso de una «malicia efectiva» en su contra, y cuestionó si todas las ofensas de sus adversarios no debería considerarse también violencia política.

«¿Saben que me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva? La malicia efectiva es de ellos. Por cierto, hoy (ayer) le voy mandar la carta a los jueces y al Consejo de la Judicatura sobre esto, no se la voy a dejar pasar a este juez que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y a potentados», apuntó.