Con la culminación del Libramiento Carretero Poniente no podrá circular transporte pesado por el segundo anillo, informó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

Tras el inicio de operaciones en el Libramiento Carretero Poniente, el presidente municipal de Aguascalientes dijo que hay un acuerdo con Gobierno del Estado para la eliminación del transporte pesado en zonas no aptas para el mismo.

“Una vez que abra el Libramiento se establecerán los criterios del transporte pesado para el segundo anillo, sobre todo en las horas pico, no quiere decir que el transporte pesado no pueda ingresar como el caso del Agropecuario entre otras empresas, pero tendremos que normar los horarios de entrada”, explicó el alcalde.

Entre los acuerdos, Montañez Castro adelantó que el Centro Comercial Agropecuario no podrá recibir transporte pesado después de las 7 de la mañana.

Para el edil, el Libramiento Carretero Poniente mejorará la circulación, pues el transporte pesado ya no podrá circular por tercer anillo.

Leo Montañez adelantó que para la mejora y atención en materia de movilidad, pronto la Coordinación de Tránsito y Movilidad recibirá nuevas motocicletas.

Con este nuevo equipamiento se podrá mejorar el patrullaje y la detección de vehículos de carga pesada que circulen por segundo anillo y serán sancionados.

“Se sancionará a quienes no respeten tanto los horarios de entrada, como la velocidad permitida, el tema es que ya no entre el transporte pesado ni al segundo, ni al tercer anillo, el tema es que no ingrese transporte pesado en horas pico; pero desde luego que en segundo anillo seremos rigurosos”, expresó.

Por último, el alcalde aseguró que ya se está instalando señalética en el oriente de la ciudad en la que se explica a los conductores que deben circular por la extrema derecha y a no más de 50 kilómetros por hora.

