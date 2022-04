Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México (Banxico) pretende obligar a los bancos a detectar y retener billetes falsos y alterados en los cajeros automáticos.

El proyecto que emana de una iniciativa de cambios a la Circular de Operaciones de Caja busca proteger los intereses del público usuario de los servicios bancarios y vigilar la seguridad de la circulación monetaria.

El borrador establece que cuando se reciba una pieza presuntamente falsa a través de un cajero automático, el banco la retenga e informe para dar seguimiento a la pieza (su entrega a Banxico, el análisis y el reembolso en caso de resultar auténtica).

Así se busca homologar el tratamiento de piezas presuntamente falsas en cajeros automáticos con el que se utiliza en las sucursales bancarias.

Además, prevé que las instituciones se abstengan de entregar, a través de los cajeros automáticos, piezas presuntamente falsas o que no tengan las condiciones adecuadas para continuar en circulación.

Banxico considera que los billetes entregados a través de cajeros automáticos deben ser sometidos a un Proceso de Revisión y clasificados previamente por los bancos.

Consultado al respecto, el gremio bancario dijo que revisan el tema con Banxico porque no hay tecnología que identifique piezas falsas en cajeros automáticos.

«La tecnología no tiene la capacidad de identificar piezas falsas. Punto. No hay mucho más qué agregar, ésa es la razón. No hemos identificado capacidades tecnológicas para identificar las piezas falsas», aseveró dijo Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

«No sé si algún banco haya desarrollado alguna tecnología, esa tecnología generalmente no la desarrollan los bancos la desarrollan directamente los productores de los cajeros y no sé si en alguna otra latitud del mundo ya puedan identificar billetes, pero en México las piezas emitidas por el banco central, hoy, tenemos registro que (los cajeros) no tienen la capacidad de identificar piezas falsas»,

En las sucursales bancarias hay contadores de billetes y máquinas identificadoras con luz ultravioleta para detectar billetes falsos, pero es un proceso manual y se hace pieza por pieza.

