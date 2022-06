Los vehículos de transporte pesado que transiten con permiso por la ciudad, deberán hacerlo a baja velocidad y por el carril derecho, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo.

A pesar de que algunos transportistas cuentan con el permiso de la Coordinación de Movilidad para transitar por la ciudad, deben respetar los señalamientos y las nomenclaturas instaladas por la autoridad municipal.

Martínez Romo dijo que los transportistas, debe transitar en el carril extremo derecho y no rebasar los 50 kilómetros.

Sobre la posibilidad de que se les aplique algún examen antidoping o el alcoholímetro, el comisario dijo que la prueba de dopaje corresponde realizarla a la autoridad estatal por medio de la CMOV.

“En el caso particular del alcoholímetro, si les tocara, tendrán que ser sometidos a esa revisión y por qué no decirlo, pudiéramos hacer un alcoholímetro para este tipo de transportes para estar atendiendo y vigilando al interior de la ciudad”, explicó Martínez Romo.

La SSPM buscará cuidar la integridad de la ciudadanía, luego de los fuertes accidentes que se han suscitado recientemente con choferes de transporte de carga involucrados.

Para ello, se encuentra trabajando el Operativo Radar. “Traemos varias unidades detectando vehículos de transporte pesado, y estamos verificando, que traigan en su Carta Porte la información que demuestre que realmente tiene que entrar a la ciudad, les estamos permitiendo esa circulación, pero hemos infraccionado al transporte pesado que no tenía nada qué hacer en la ciudad y que ha utilizado el tercer anillo para circular e irse a otro punto de la república”, concluyó.

