José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dijo que familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas deben dar propuestas.

Desde Palacio Nacional, la Secretaria, quien cubre a la Presidenta Claudia Sheinbaum mientras realiza su viaje a China para participar en el APEC, apuntó que están trabajando con los grupos para dar solución a las víctimas, pues tienen la obligación de atender y escuchar.

«Nosotros estamos trabajando con ellas y con ellos, lo que puedo decir es que en esta reunión con este grupo que está ocupando una oficina en una manifestación es que las manifestaciones son legítimas, nosotros estamos por el respeto a esta garantía constitucional.

«Lo que creemos es que lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar, escucharnos, y que las autoridades tenemos la obligación de atender y escuchar, pero del otro lado también de presentar propuestas y de ir caminando», expresó.

La funcionaria comentó que Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) son quienes atienden personalmente a los grupos.

«Tiene que haber diálogo, atención, siempre a estos grupos, pero también del otro lado tiene que haber conversación, nos tenemos que abrir siempre a escuchar los planteamientos de un lado y de otro», reiteró.

«Es comprensible que ellas y ellos quieran siempre la presentación de sus seres queridos, y tenemos que estar atendiendo, y en muchos casos», agregó.