La agenda educativa es, por su propia naturaleza, cambiante y se transforma a medida que se instrumentaliza la política educativa. En otras palabras, por cada desafío que se logra tratar, surgen más y, por ello, las personas encargadas de tomar decisiones en la materia deben permanecer siempre alerta para dar un seguimiento integral. En el caso de Aguascalientes, la actual administración decidió emprender una serie de medidas para combatir el rezago escolar, a través de un programa denominado «Los sueños se construyen en el aula», el cual fue acompañado de una evaluación diagnóstica sobre el rezago educativo en la entidad (principalmente, a raíz de los estragos que generó la educación a distancia). Sin embargo, con el paso de los últimos meses, ¿cuál ha sido el desempeño de este programa? ¿Qué nuevos retos se han originado a raíz de estos? ¿Existen nuevas directrices que se deban atender para mejorar el panorama educativo en la entidad?

Con la llegada del actual gobierno, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), encabezado por Lorena Martínez, detectó que alrededor de 50 mil estudiantes tenían algún tipo de rezago educativo en su formación. Este fue el punto de partida para ejecutar una serie de estrategias de nivelación en las diferentes zonas del Estado, de la mano de instituciones como el Conafe, con la finalidad de contrarrestar dicha cifra y disminuir el rezago. Según el reportaje de Sergio Cuevas Ávila, reportero del periódico El Heraldo de Aguascalientes, la directora del IEA apuntó que se ha logrado superar el 50% del rezago educativo, especialmente en la comunidad de Tepezalá (donde, incluso, afirmó que se logró terminar con el rezago en un 100%), señalando que se deben enfocar los esfuerzos en atender al resto de la población escolar en dicha situación (25 mil estudiantes, aproximadamente). Estas declaraciones, sin duda, reflejan un avance significativo en la materia, pero aún existen tareas pendientes que se deben tomar en cuenta durante los próximos años y que se tienen que atender a la brevedad.

Una de las asignaturas más desatendidas, desde hace varias administraciones, son las matemáticas o el pensamiento matemático (como parte de aquellas habilidades cognitivas básicas del aprendizaje). Según la última evaluación de la prueba PISA en 2018, México se encuentra 80 puntos por debajo de la media de los países que integran la OCDE, reflejando que a nivel nacional se tiene un déficit en esta asignatura desde antes de la pandemia. Verónica Teigeiro Luna, capacitadora profesional de recursos humanos y administradora de empresas, apuntó en un video publicado en la plataforma TikTok que, en México, no se ha efectuado una instrumentalización correcta de planes educativos en torno al pensamiento matemático, lo cual tiene como consecuencia que la mayoría de la población no pueda efectuar operaciones matemáticas básicas para situaciones de la vida diaria. También señaló que un reflejo de lo mismo se puede ver en el espacio que dedican los nuevos libros de texto propuestos por el gobierno federal, el cual cuenta con más de 200 páginas, solo 11 están destinadas a esta asignatura, lo cual refleja las prioridades de la SEP en torno a este tema. Si bien es cierto que el enfoque de Teigeiro se encamina más a un tema de desarrollo profesional, la realidad es que este es el perfil que demanda la sociedad globalizada en la que vivimos hoy en día, donde las carreras con mejor inserción laboral tienen como base formativa dichas habilidades matemáticas (programación, desarrollo de software, machine learning, etc.); por lo tanto, ser omisos en dar un mayor enfoque a dichas habilidades va a terminar colocando a los estudiantes en una situación de desventaja profesional enorme y, finalmente, inhibiría el crecimiento de este sector económico que puede ser una alternativa para mejorar el panorama laboral y profesional de millones de mexicanas y mexicanos en el futuro.

Es en este punto donde el IEA y la administración actual, encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, pueden dirigir su atención, dado que, de alcanzar una mejoría continua en el combate al rezago educativo, también pueden implementar programas de formación o refuerzo en habilidades matemáticas en los distintos niveles educativos. Retomando el reportaje de Cuevas Ávila, el IEA también sostiene que existen retos pendientes en educación media y con el fomento de habilidades socioemocionales en las escuelas (temas que requieren, indiscutiblemente, atención urgente), sin embargo, se pueden ir planteando estos mecanismos de manera simultánea. Por ejemplo, a través de convenios con las instituciones públicas de educación superior como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Politécnico de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, etc.; planear y ejecutar un programa de nivelación en matemáticas, de forma interna para aquellos estudiantes que deseen reforzar sus habilidades en pensamiento matemático y posteriormente, bajo supervisión del IEA, generar campañas de nivelación en las escuelas públicas (bajo un esquema de servicio social). De esta manera, se pueden ir visualizando alternativas de integración social que, a su vez, impulsen el desarrollo de esta asignatura en la entidad.

Aguascalientes es una entidad que se caracteriza por ser un promotor de innovación y desarrollo empresarial en diferentes ámbitos. Si se apuesta por impulsar la formación de los estudiantes en estos esquemas, mejorará el desarrollo del capital humano a corto y mediano plazo, dado que a las alumnas y alumnos les será más fácil integrarse a carreras con alta inserción laboral y se puede, incluso, atraer mayorinversión privada. Finalmente, vivimos en un país globalizado que exige este tipo de perfiles y, si queremos garantizar un futuro más próspero para las hidrocálidas y hidrocálidos, debemos prepararnos para las demandas globales y así construir mayores oportunidades para todos y todas.