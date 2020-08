En los últimos meses las propiedades de la miel han sido mejor reconocidas por una parte importante de la población, y es momento de aprovechar esta época para que se promueva el consumo, no de ahora sino de manera permanente, y que se acabe con el mito de que sólo es medicinal, manifestó el presidente del Sistema Producto Miel, Rafael Limón Martínez.

Si bien se tienen muchos promotores de los beneficios que tiene este producto, también hay detractores, entre ellos, nutriólogos que en lugar de recomendar en la dieta diaria una porción de miel, sugieren los endulzantes dietéticos que son más lentos para su digestión.

En Aguascalientes hay gente que tiene el hábito de comprar miel, pero no la ingieren como uso común o como endulzante en sus alimentos, sino que la tienen en la alacena para aquellos casos en que se necesite por cuestiones de salud o para curar heridas, pero sus propiedades son más variadas y nutritivas.

Se trata de una condición que deberá ser aprovechada por los apicultores y comerciantes de miel, pues las personas ahora están dispuestas a cambiar de hábitos y tener una mejor alimentación, por lo que la ingesta de este dulce, podría quedar dentro de los planes alimenticios; “es un rápido endulzante, además de fácil digestión y asimilación, brinda energía” y además puede ser usado en platillos salados e inclusive elaborar salsas.

Limón Martínez comentó que en Aguascalientes hay dos épocas para su cosecha, en abril y en octubre, en la primera época fue poco lo que se recogió, pero se espera que en la siguiente haya oportunidad de obtener más, pues la demanda del dulce ha crecido, si bien no en el mercado interno, sí para la exportación que es a donde se envía hasta el 80% de lo que se llega a sacar de las colmenas de la entidad.

Sin embargo insistió en que se requiere promoción de la calidad de la miel que aquí se obtiene y de sus propiedades, así como de la comunidad médica y de los nutriólogos, para que recomienden el consumo en las medidas que sugieran, como endulzante, por sus propiedades nutritivas y de prevención de enfermedades, lo cual ayudaría en mucho a los apicultores locales.

