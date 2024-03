No se debe permitir la especulación que propicie un aumento en el precio de la tortilla, afirmó Alfonso Anaya Castro, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla. Alertó sobre indicios de especulación en el precio de este producto, a pesar de que el mercado del maíz permanece estable con suministros adecuados del grano y precios accesibles.

Anaya Castro destacó que México alcanza la autosuficiencia en la producción de maíz blanco y mencionó la autorización gubernamental para la importación de harina de maíz. “No anticipamos un aumento abrupto en los precios, sin embargo, se observa un fenómeno especulativo notable. Esto se debe a que la cotización del maíz en la Bolsa de Chicago se encuentra por debajo de los 4 mil pesos por tonelada, lo que se explica por una sobreproducción en Estados Unidos”, explicó.

Subrayó que los productores y comercializadores de maíz no basan sus precios en la cotización de la Bolsa de Chicago, sino en el mercado local, dando lugar a prácticas especulativas.

El representante de los industriales de la masa y la tortilla señaló que algunos comercializadores están elevando los precios para no disminuir sus ingresos, a pesar de la ausencia de escasez de grano y del control gubernamental sobre el precio de la harina.

Por otro lado, indicó que los principales productores de maíz en Sinaloa presionan para que el precio de garantía que el gobierno federal les ofrece por tonelada se sitúe en al menos 7 mil pesos.

Se anticipa que el ciclo de siembra de maíz comience en mayo próximo, lo cual mantiene en curso las negociaciones entre agricultores y el Gobierno Federal, que busca evitar fijar un precio excesivamente alto por tonelada de maíz.