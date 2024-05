Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal confirmó que la ferroviaria Kansas City Southern México (KCSM) tiene que liquidar al menos 5 mil 524 millones de pesos al fisco por impuestos federales no pagados del ejercicio de 2014.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó el 24 de abril una demanda de nulidad de KCSM, que impugnó de manera extemporánea la resolución original del SAT para fincar el crédito, misma que fue notificada en abril de 2022.

En la sesión del TFJA, la Magistrada Luz María Anaya mencionó que el crédito fiscal es por 5 mil 524 millones de pesos, pero en su reporte de 2023 la matriz de KCSM indicó que es por 6 mil 68 millones de pesos.

KCSM impugnó la resolución original ante el SAT en septiembre de 2022, vía un recurso de revisión que fue desechado por la autoridad fiscal por presentarse fuera de tiempo, lo que implicaría que la empresa no tiene manera de cuestionar los montos de la deuda que le fincaron.

KCSM puede intentar un amparo directo contra el fallo del TFJA, pero el único tema que estaría litigando es si el SAT violó una suspensión que le concedió en 2015 un juez federal en la auditoría de la que derivó el crédito fiscal.

Según KCSM, la suspensión impedía al SAT notificarle el crédito fiscal por buzón tributario, cuya creación en esa época fue motivo de amparos de empresas.

El TFJA rechazó revisar el tema, pues no tiene competencia para pronunciarse sobre amparos que se tramitan ante el Poder Judicial Federal, del cual no forma parte.

Kansas City Southern fue absorbida en 2021 por Canadian Pacific, por lo que ahora es conocida como CPKC y expresa sus resultados en dólares canadienses.

La deuda con el SAT es de unos 483 millones de dólares canadienses, equivalentes a 29 por ciento de los ingresos de la corporación en México en 2023.

KCSM es concesionaria del vía troncal noreste, que recorre desde la Ciudad de México hasta Matamoros, Tampico y Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey, y también opera rutas hacia Lázaro Cárdenas y Veracruz.

Ante la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de revivir los trenes de pasajeros, KCSM expresó en febrero pasado interés por operar las rutas desde la Ciudad de México hacia el norte, particularmente a Querétaro, pero concretar esos proyectos requeriría inversiones millonarias que tomarán varios años y no está claro si serán rentables.