Antonio Baranda Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México, en apego a su política exterior, debe tener un representante en la toma de protesta de Daniel Ortega como Mandatario de Nicaragua.

El político tabasqueño fue cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa, luego que la Cancillería diera marcha atrás ayer en su decisión de enviar a un representante a ese acto, luego que especialistas criticaran el respaldo de México a un proceso electoral cuestionado en diferentes partes del mundo.

«Todavía no se decide», sostuvo, ¿Cuándo es la toma de posesión? Ahh es hoy, no sabía. Vamos a ver si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes.

«¿Sería imprudencia no mandar a nadie?», se le planteó.

«Sí porque no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia, o sea no es el gobierno pasado que por quedar bien con otros gobiernos expulsó al Embajador de Corea del Norte», respondió.

«¿Por qué tenemos nosotros que actuar así, si México es libre y soberano y además la politica de México está bien definida en el artículo 89 de la Constitución, pero tenemos muchísimos atntecedentes, México fue el úico país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA».

México, insistió el Mandatario, tiene una política exterior ejemplar.

«Pero sí van a ir representantes, ahorita vamos a verlo», aseguró.

La SRE había informado que Martín Borrego Llorente, director para América Latina y el Caribe, acudiría en representación del Gobierno de México a la investidura de Ortega, pero anoche el jefe de Oficina del Canciller, Daniel Millán, afirmó que había una actualización en la información.

«Ningún funcionario de la Cancillería mexicana acudirá a la toma de protesta en Nicaragua», expuso.

