Ante las recientes controversias en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el profesor investigador Salvador Camacho Sandoval propuso que el Consejo Universitario abra una discusión sobre los salarios de las autoridades y del personal académico, incluido el sueldo del rector Juan Carlos Arredondo Hernández.

El académico consideró que la institución atraviesa una situación complicada, marcada por cuestionamientos relacionados con la remuneración del rector, la polémica por la estafa Ponzi y las críticas que generó el foro de seguridad realizado en el campus central.

Como exintegrante del Consejo Universitario, Camacho Sandoval planteó que ese órgano colegiado debe analizar si es necesario modificar los ingresos de las autoridades y revisar los tabuladores del personal docente y de investigación, de manera que se tome en cuenta no solo la antigüedad, sino también la producción académica y el desempeño.

Señaló que uno de los problemas que deben atenderse es la situación de los profesores contratados por hora clase, entre ellos académicos con grado de doctorado que perciben ingresos bajos, por lo que consideró necesario revisar las condiciones salariales dentro de la institución.

Indicó que el tema no debe limitarse a la remuneración del rector, sino abordarse como un asunto estructural de la universidad, particularmente ante los recortes presupuestales y las limitaciones de recursos públicos que enfrentan las instituciones de educación superior.

El investigador consideró que el rector debe encabezar este diálogo, ofrecer explicaciones más amplias sobre las controversias recientes y propiciar una discusión fundamentada, respetuosa y transparente.

A su juicio, abrir este espacio de análisis permitiría atender los cuestionamientos y contribuir a recuperar la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como a mejorar su imagen institucional.