Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral determinó que el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, debe separarse de inmediato de su cargo si quiere ser candidato a diputado federal plurinominal de Morena.

Los magistrados advirtieron que, al ser Mandatario estatal, sí es jefe de la Fuerza Pública local, por lo que tenía que dejar el cargo antes de iniciar la campaña, como ordena la Constitución.

Ante una impugnación del PRD, PAN y PRI, el magistrado Felipe de la Mata proponía que Blanco se mantuviera en su cargo, pues la prohibición de un Gobernador para ser legislador federal sólo es para los de mayoría.

Sin embargo, debido a que su proyecto no alcanzaba mayoría aceptó modificarlo para establecer que debe pedir licencia.

«Se le debe exigir la separación inmediata del cargo a la gubernatura para cumplir con el requisito. (La legislación) tutela un serie de consideraciones, como la equidad de la contienda. Es decir, que la posición que tiene como Gobernador y el ejercicio de la fuerza pública y de otra serie de prerrogativas y facultades no lo pongan en una posición de ventaja o de una posible indebida injerencia», indicó el magistrado Reyes Rodríguez.

La presidenta del Tribunal, Mónica Soto, fue la única de los cinco magistrados en votar en contra de que se le diera el registro, ni siquiera condicionado.

Argumentó que la Constitución también establece que la persona titular de una gubernatura no puede ser electa para una diputación federal o senaduría en la entidad en donde gobierne durante el periodo en el que ejerza ese cargo, aunque pida licencia.

La decisión se tomó por cuatro votos a favor y cinco en contra.

La Sala Superior sí aprobó la candidatura a diputado federal del ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Los magistrados descartaron además una impugnación del PRI, en la que pedía quitarle el registro al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, porque, acusó, el partido no cumplió el requisito de competitividad. Sin embargo, el Tribunal afirmó que esa decisión le competía al INE, no al instituto electoral local.