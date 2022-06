Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-No sólo le sector industrial debe ser parte de la solución para la crisis del agua en Nuevo León, sino también el agrícola, al ser el mayor consumidor del líquido, sugirió Hugo Rojas, director de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS).

«Los esfuerzos que hace el sector industrial para el tema de (la escasez de agua en) Monterrey son importantes, pero el agrícola no puede tampoco dejar de hacer su parte, (porque) ha habido voces que comentan que toda el agua agrícola y sus pérdidas no tienen problemas, pero no es así.

«Sin duda el volumen en general de concesiones y agua que se puede tomar del sector agrícola es mucho más importante que del sector industrial», expuso.

Datos de la Conagua revelan que en Nuevo León el 70.4 por ciento del agua lo consume la agricultura, el 25.5 por ciento el sector público y el 4.1 por ciento la industria.

A pesar de estas proporciones, el Gobierno del Estado se ha enfocado principalmente en la industria para obtener agua, lo mismo que la Conagua.

Esa exigencia se da aun cuando la industria manufacturera tiene más peso en la economía estatal, al aportar el 26.4 por ciento del PIB de Nuevo León, mientras que la agricultura sólo el 0.5 por ciento.

Rojas expuso que la mayor parte los sistemas de agua para uso agrícola son por riego, en los que el 60 por ciento del líquido se desperdicia.

«El sector agrícola es un sector que ha estado poco atendido en cuestiones de eficiencia de consumo de agua y dentro de lo que hay que hacer es platicar entre sectores, pero obviamente este es un tema que necesita de mucha voluntad política.

«Hay que concientizar sobre el tema e involucrar al sector agrícola en una mejor eficiencia y en un intercambio de agua de primer uso por agua tratada, por ejemplo, de las ciudades, que resulta más benéfico en términos de productividad agrícola para ellos».

Sin embargo, el director de la ANEAS reconoció que para ello se requiere inversión para llevar el agua tratada al campo, así como implementar una gran política nacional para reconvertir esas concesiones.

