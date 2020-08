A estas alturas y con el ánimo de avanzar aun en medio de la pandemia por el COVID-19, es necesario revisar, ajustar y corregir de manera crítica y responsable la estrategia que se ha implementado desde la Federación. Es evidente que esta ruta, es la que es tomada en cuenta por los otros países en la toma de decisiones y las alertas que se han emitido para impedir la relación turística y de inversiones en el país, como ya lo ha hecho en estos días Estados Unidos de Norteamérica.

El presidente local de la Coparmex, Raúl González Alonso, manifestó que uno de los acuerdos del Sindicato Patronal a nivel nacional es insistir en el ajuste y cambio de rumbo de la estrategia de atención al COVID-19 que ha dejado luto en miles de familias mexicanas, y mientras los decesos continúen, no se puede asegurar que se ha avanzado.

No obstante, en materia económica se ha dejado de lado una posible estrategia que incentive la reactivación, como es el caso del sector turismo que ha sido de los más perjudicados y la promoción del país ha quedado en el último de los eslabones.

SIN CAMPAÑA. El representante empresarial dijo que se ha advertido que no hay una campaña que permita posicionar una imagen positiva de México en el exterior, en la que se reflejen las bondades y maravillas turísticas, culturales, religiosas, gastronómicas, ecológicas y naturales con las que cuentan todos los estados del país, en donde se trabaja con protocolos sanitarios adecuados y acordes a la nueva normalidad, a fin de ofrecer seguridad al viajero durante su estancia en México.

SILENCIO. Es así que después de unos días en que Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos no visiten México, es tiempo que la Secretaría de Turismo Federal no ha emitido ningún comunicado al respecto, lo que deja en evidencia la falta de claridad de quienes encabezan dicha institución, restando importancia al efecto negativo que el anuncio de la autoridad norteamericana podría generar en la imagen internacional de nuestro país.

Es de considerarse que la industria sin chimeneas es una de las 3 actividades generadora de empleos y de divisas para el país, y a estas alturas ya está listo y preparado para su reapertura y reactivación económica, lo cual ha sido entendido por el Gobierno Estatal. Sin embargo, la insistencia se hace a la Federación para que se tomen medidas y se trabaje articuladamente para estructurar estrategias y políticas públicas que permitan a México perfilarse como uno de los principales destinos seguros en el ámbito internacional y de aquí se recorra a cada uno de los estados.

