Jesús Eduardo Martín Jáuregui

CLAUDIA: SOBERBIA XÓCHITL: DESCONCERTADA JORGE: IMPERTINENTE

Naturalmente vi el debate. Yo tenía la convicción de que, además de las clases de Don Rafael Rojina Villegas, las misas de tres padres, «La Última Palabra» y las Mañaneras, no habría nada más aburrido. Me equivoqué. Si el propósito del INE fue restarle interés, atención y seguimiento a este ejercicio, que tendría que ser fundamental para la democracia mexicana y el proceso electoral, lo logró. Confuso, desordenado, desorganizado, improvisado, tuvo todo para que las «candidaturas» (así llamó a los candidatos) sometidas a un control férreo y torpe del tiempo, con un formato que no quedó claro ni para ellas, menos para los espectadores, sujetas a distracciones y presiones, con un reloj que fallaba a cada rato, y teniendo que contestar preguntas torpes, reiterativas, insidiosas, mal formuladas, pensadas para molestar, para incidir, para acusar más que para informarse. Con una pretendida aura democrática por la participación de la «ciudadanía» que, una vez más, demostró que «vox populi, vox dei».

Mi crónica la reduciría así: En el país de las Maravillas no hay posibilidades de debate. La reina de corazones, como la policía china, con aire de potestad y adulterio, trepada en el trono que le heredan y con su bastón de «mande», no escucha porque las críticas provienen de los adversarios, no contesta porque los señalamientos negativos son invenciones de la ultraderecha, no debate porque ella vino a restregarnos sus «diplomas», su linaje político de la 4T, su investidura por el tlatoani, no responde a cuestionamientos que provienen del conservadurismo, acusa, calumnia, difama, tal como lo aprendió de su protector y, como él, miente sin ambages, sin recato, sin vergüenza. Lo importante es el efecto de la aseveración; ya las aclaraciones o desmentidos tendrán menos peso. Como la Reina de Corazones, autoritaria, déspota, tiránica, la única vez que volteó a mirar a Xóchitl lo hizo con una expresión perfectamente legible a pesar de la máscara de hierro que porta: «Qué le corten la cabeza».

En el país de las Maravillas, Xóchitl (Alicia) es una intrusa. Ve una realidad que los demás son incapaces de percibir, sujetos al embrujo del ambiente, capturados por el autoritarismo, seducidos por una circunstancia colorida, luminosa, frívola y lúdica, conformes con formar parte de una comunidad cortesana en la que el único que parece desentonar es el Sombrerero Loco, que, sin embargo, nunca tiene tiempo para concretar nada porque siempre está partiendo, siempre está yéndose, siempre está huyendo. Alicia (Xóchitl) sabe que hay un mundo mejor, pero está asombrada y asustada; la escenografía y el guión le impiden participar. Este país está sujeto a un tirano que de una forma o de otra ha logrado imponer un estatus con el que los súbditos adocenados agradecen la pitanza y lo demuestran con caravanas. Lo que es peor, no sabe por dónde está la salida y, cuando le pregunta al Sombrerero Loco, éste le contesta: «Tú sigue andando, siempre llegarás a alguna parte con tal de que camines bastante». Pero el tiempo se acaba y las oportunidades se agotan; el país de las Maravillas está a punto de colapsar, pero todos parecen ignorarlo o querer ignorarlo: es más cómodo.

Para completar el cuadro, el Gato de Cheshire, Jorge, personaje surrealista, habla de una nueva política y es creación de un dinosaurio de la vieja política, toma actitudes moralistas y se comporta de manera inmoral, se reduce a fenomenología; como el gato del cuento, aparece y desaparece, y lo único que deja es la imagen de su sonrisa, mueca irreal, sucedáneo de un sentimiento reducido a una caricatura de sí mismo.

La sensación final es de frustración; los comentarios, el sedimento del debate se reducen a dos o tres frases lapidarias carentes de contenido: Ganó el debate porque se mostró fría y controladora, mantuvo una calma de estadista. Ganó el debate porque no cayó en provocaciones. Ganó el debate porque no contestó nada de lo que le preguntaron. Ganó el debate porque no rebatió ninguna de las acusaciones que le formularon. Ganó el debate porque le dijo que era una mujer de hielo. Ganó el debate porque señaló relaciones de corrupción política. Ganó el debate porque demostró su talante jovial y fresco y se desmarcó de las lacras que forman los partidos que la apoyan. Ganó el debate porque, a pesar de todo, logró deslizar propuestas que, sin embargo, se perdieron en la anécdota y pasaron por alto para la mayoría.

Hace algunos años, en una reunión durante la campaña de Miguel de la Madrid, el licenciado Manuel Moreno Sánchez señalaba un vicio grave de nuestro sistema que el entramado electoral no ha logrado desterrar, ni siquiera atemperar. Los mexicanos no sabemos por qué votamos; a lo sumo, conocemos por quién votamos, pero no por qué votamos. No conocemos una propuesta, no conocemos un programa, no conocemos un ideario. Como en el debate, ideas sueltas, propuestas deshilvanadas, proyectos sin sustento, ocurrencias de ocasión, un bouquet de dádivas a cual más generosa. «Vota por mí que te ofrezco más».

La triste realidad es también la pobreza cultural, la ignorancia, la falta de criterio, la incapacidad de juicio, la formación raquítica de la mayoría de la población. Lo escribo y me duele. La aguda desigualdad, la dependencia de las dádivas gubernamentales, la sujeción al clientelismo político, la baja calidad de la educación, la pésima calidad de los servicios, el populismo y la corrupción. Todo eso y más fueron razones para, por mi parte, votar por López Obrador, y sí, me hizo concebir esperanzas de justicia, libertad, democracia, transparencia, seguridad, paz.

En unos cuantos meses, AMLO mostró su verdadero rostro, un autócrata caprichoso e ignorante. Un político mesiánico y delirante que ha construido una corte de lacayos que maneja a voluntad, con una población que depende, en buena parte, de las pitanzas que la autoridad reparte con aire de perdonavidas y de dispensador del sustento.

El debate me confirmó en mi apreciación: Xóchitl no es todo lo que quiero para México, pero Claudia es todo lo que no quiero para mi patria.

jemartinj@aim.com facebook jemartinj X @jemartinj