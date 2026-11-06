Un hombre que tenía una orden de aprehensión vigente en el estado de Zacatecas fue detenido por elementos del Mando Coordinado durante un recorrido de vigilancia en el municipio de San Francisco de los Romo.

El detenido fue identificado como Alan “N”, de 30 años de edad, quien llamó la atención de los uniformados al mostrar una actitud evasiva cuando detectó su presencia.

Los hechos ocurrieron en el cruce del bulevar Viñedos Rivier y la carretera federal 45, donde los policías interceptaron al individuo para realizarle una inspección preventiva.

Durante la intervención, los oficiales consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México del C5i, mediante el cual se confirmó que tenía un mandamiento judicial pendiente de cumplimentar, emitido por autoridades de Zacatecas.

Ante esta situación, Alan fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común para continuar con los trámites legales correspondientes.

Hasta el momento no se ha precisado el delito por el cual era requerido en la entidad vecina.