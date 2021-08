Sin duda, este fin de semana fue de alarido para los Rieleros de Aguascalientes, que, cual gato con siete vidas, se defendieron con todo en casa tratando de mantenerse en la pelea por avanzar a la serie por el campeonato de la Zona Norte. Gracias a una ofensiva temprana y un buen trabajo en general de los lanzadores, el Riel consiguió dos triunfos que pusieron la serie 3-2, todavía en favor de Mariachis, obligando a un sexto juego de vuelta en el Estadio Panamericano de Jalisco.

El duelo será en punto de las 19:15 horas este martes con la presión totalmente del lado de Rieleros, que tiene obligadamente que ganar para forzar a un séptimo juego que sería el decisivo para definir al vencedor de la serie. Lo más probable es que sea Ernesto Zaragoza el elegido para subirse a la lomita en este sexto juego, que será uno de los más complicados de la temporada para la novena aquicalidense, ya que tendrá que chocar ante el mejor equipo de la liga en la fase regular en su casa y en un juego de eliminación directa; en fin, son muchos obstáculos para la novena dirigida por Luis Carlos Rivera, que saldrá con todo por esa victoria.

La clave del encuentro será mantener el juego sin tantas carreras, ya que, hasta el momento, en cuatro de los cinco juegos de la serie, los Mariachis han anotado por lo menos siete carreras, algo que ha complicado la victoria para el Riel. El lado positivo es que, en casi todos los partidos, los Rieleros se han mantenido en la pelea y pequeños detalles son los que han definido al ganador, así que, esta noche, todo el line up, incluido el abridor y el bullpen, debe estar cien por ciento controlado si quieren llevar la serie al séptimo juego.

Hombres como Henry Rodríguez, Amílcar Gómez y Leonardo Reginatto deben mantener la buena forma que mostraron en los últimos encuentros y, en general, el Riel debe aprovechar al máximo cada vez que tenga un hombre en juego, pensando en la poderosa ofensiva que tienen los Mariachis, que, con cualquiera de los peloteros de su line up, puede hacer daño. No hay tiempo para más para los Rieleros, que esta noche se juegan el todo por el todo ante Guadalajara, buscando una vez más sorprender a propios y extraños que, desde el fin de semana, ya los daban por eliminados. Ahora, con la soga en el cuello, el convoy está listo para dejar todo en el diamante y buscar ese anhelado séptimo juego.