Un joven de 25 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que fuera sorprendido con un machete de aproximadamente 55 centímetros de longitud mientras caminaba por calles del fraccionamiento Misión de Santa Lucía, al oriente de la ciudad de Aguascalientes.

El aseguramiento ocurrió sobre la avenida Héroe Inmortal, donde oficiales de la Unidad Especial Preventiva realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que, al notar la presencia de las patrullas, adoptó una actitud evasiva.

Lo que llamó la atención de los uniformados fue que el sujeto llevaba en la mano derecha un machete, por lo que decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva.

El individuo se identificó como Erasmo «N», de 25 años, originario del estado de Veracruz, quien, de acuerdo con el reporte policial, no pudo justificar por qué llevaba consigo el arma blanca.

Ante esta situación, los policías procedieron a detenerlo y asegurar el machete, considerado por las autoridades como un arma prohibida.

Finalmente, Erasmo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público. En su contra se inició una carpeta de investigación por portación de arma prohibida, mientras se determina su situación jurídica.