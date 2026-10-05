De sospechoso junto a un Tsuru a detenido con droga

Un hombre de 36 años terminó detenido luego de una breve persecución por calles del fraccionamiento Mirador de las Culturas II, donde policías municipales le aseguraron dos envoltorios con aproximadamente siete gramos de una sustancia granulada.

Los hechos ocurrieron sobre avenida Cultura Maya, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban labores de vigilancia y observaron a un individuo manipulando la manija de un Nissan Tsuru estacionado en la zona.

Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto comenzó a caminar mientras volteaba hacia distintos puntos y posteriormente aceleró el paso. Los agentes le marcaron el alto mediante códigos audiovisuales, pero no atendió la indicación y se inició una breve persecución.

La huida terminó en el cruce de avenida Cultura Maya y la calle Cultura Charachol, donde los policías lograron darle alcance.

El hombre se identificó como Víctor “N”, de 36 años, quien accedió a una inspección preventiva. Durante la revisión, los uniformados encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón dos envoltorios de plástico transparente con aproximadamente siete gramos de una sustancia granulada al tacto.

Víctor “N” fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público junto con lo asegurado, instancia que determinará su situación jurídica.