Armando Fuentes Agencia Reforma

CDMX.- La Vida, con mayúscula, si me hacen el favor, se ha portado bien conmigo, pese a que yo he sido mal portado. Es cierto: también me ha propinado golpes dolorosos -quién soy yo para estar exento de ellos-, mas al final del día -frase en uso- el balance me favorece grandemente. La ausencia de la amada eterna pesa mucho, pero me ayudan a llevarla mis cuatro maravillosos hijos, mis 13 cariñosos nietos y, como si eso fuera poco, el prodigio recién llegado de un precioso bisnieto. No lo conozco aún, pues nació y vive en otros lares, pero lo tendré en mis brazos, si el Misterio lo permite, en los felices días de la Navidad. Pero no es ocasión hoy para hablar de cosas del sentimiento, debilidades a la que soy proclive por mis lecturas y vivencias. Los domingos se han de dedicar más bien a oír música de Mozart por la mañana, de Debussy por la tarde y de Brahms por la noche, o para entregarse a un descanso merecido y hacer cada quien lo que le guste. A lo que voy es a recordar la anécdota del abuelo que iba a ir de compras al otro lado. Tenía tres nietos. El mayor le pidió: «Me traes un pito». El de en medio le solicitó lo mismo. El menor le dijo: «Ten este dólar, abuelito. Con él cómprame un pito». Y sentenció el señor: «Tú pitarás». Hay quienes hablan con tono agudo, como de tiple o pájaro chillón. De ellos se dice que tienen voz de pito. Así la tenía el señor cuya extraña historia, difícil de creer, voy a relatar. Hablaba con tono que molestaba a quien lo escuchaban. Se desesperaba el infeliz. En el café o el restorán la gente volteaba a verlo con enojo, pues su voz parecía el chirrido de una ríspida chicharra. En vano se esforzaba en hablar a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, como dijo el poeta de la Suave Patria. De su garganta salían sólo agudos sonidos cacofónicos. Pero lo and behold, expresión perteneciente a la Biblia en la versión King James, o sea he aquí que oyó decir de un médico foniatra que podía remediar su mal. Fue a verlo, y el médico le hizo un completo examen clínico otorrinolaringológico. Al principio no halló la causa del problema. Sospechando algo hizo que el paciente se desvistiera. «Ahora lo comprendo todo -dijo al estilo de las comedias españolas-. Está usted excesivamente dotado en su masculinidad. El peso de su gran varonía estira las cueras vocales -todas las partes del cuerpo están relacionadas-, y ese estiramiento provoca la agudeza de su voz». Preguntó el señor, ansioso: «¿Y hay algún remedio?». «Sí lo hay -le comunicó el doctor-. Puedo trasplantarle algo de menor cuantía que no origine esa tensión causante de su desagradable voz». El señor no se resignaba a perder lo que era causa de la felicidad doméstica y motivo de admiración y envidia en el baño de vapor del Club Silvestre, pero aun así autorizo el trasplante. La operación se llevó a cabo con buen éxito. Cambiada su excesiva parte por otra más módica, el operado tuvo una voz grave, si no como la de Chaliapin o Paul Robeson sí como la de Arturo de Córdova, sedosa, acariciante, o la de Víctor Alcocer, enérgica, profunda. A los pocos días, sin embargo, el señor regresó a la consulta del foniatra. Le dijo que su esposa -la del señor, no la del foniatra- no estaba contenta con el cambio. Antes amanecía risueña, complacida, satisfecha, canturreando, alegre, la canción de moda. Ahora se le veía malhumorada, mohína. Le dijo a su marido que lo prefería como anteriormente, aunque hablara como pito. «Póngame otra vez mi parte original» -le pidió al médico-. «¡Ah, no!-opuso el facultativo, terminante-. ¡Aquí no hay devoluciones!». Y su voz, antes normal, sonó ahora aguda, como de tiple o pájaro chillón. FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo el mar.

Hizo las montañas.

Hizo los bosques.

Hizo el crepúsculo y el amanecer.

Hizo el cielo lleno de estrellas.

Finalmente hizo a los niños recién nacidos.

El Espíritu le preguntó:

-¿Para qué hiciste todo eso?

Respondió el Creador:

-Para que los hombres crean en mí.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

Por AFA

«Denuncian a un hombre por acoso sexual».

Es vergonzoso ese caso,

y además escandaloso.

A unos culpan por acoso,

y otros padecen ocaso.