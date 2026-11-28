Armando Fuentes Agencia Reforma

CDMX.- En las noches suceden siempre cosas muy interesantes, pero en las noches de bodas más. Con emoción vehemente el enamorado novio le preguntó a su dulcinea en el tálamo nupcial: «¿De quién son estos cabellos de oro?». «Tuyos, mi amor». «Y estos ojos de cielo, estos dientes de perlas y estos labios de coral, ¿de quién son?». «Tuyos también, mi vida». «Y estas téticas de marfil y rosa, y estas pompitas de seda y terciopelo, ¿de quién son?». «¡Ay, Leovigildo! ¡Tú quieres acapararlo todo!». En una banca del parque estaban doña Jodoncia y su abnegado esposo don Martiriano. A sus espaldas, en otra banca, se hallaba una pareja de enamorados. El muchacho le hablaba lleno de amor a la chica. Doña Jodoncia le indicó en voz baja a su marido: «Parece que le va a pedir que se case con él. Tose, para que sepa que estamos aquí». «¡Ah, no! -opuso don Martiriano-. ¡A mí nadie me tosió!». No necesito ir a Oaxaca para estar en Oaxaca. El recuerdo me pone a la bella ciudad en los ojos del alma, que miran mejor que los del cuerpo, si me es permitido ese lirismo oftalmológico. Mezcal y mole, Monte Albán y Mitla, son prodigios cuyos nombres empiezan con la eme de maravillas, lo mismo que el de Macedonio, el músico que intuyó que Dios nunca muere. Es una pena que Oaxaca les sea arrebatada a los oaxaqueños. De ella se apodera a cada paso esa organización delincuencial llamada CNTE. Frecuentemente la ciudad es víctima de los atropellos de esos vándalos que se dicen maestros y que son en verdad sistemáticos extorsionadores que medran al amparo de la tolerancia oficial. Cientos de miles de niños y jóvenes son condenados por los ganapanes cenecistas a esa forma de pobreza que es la ignorancia. Jamás se cansan de exigir; siempre quieren más y más. Su táctica no cambia. Primero hacen presión sobre la ciudad y el estado, y luego transportan sus masas, carne de plantón, a la Ciudad de México, y causan toda suerte de molestias a sus habitantes hasta que la autoridad cede y les entrega cantidades multimillonarias, cuyo destino jamás es investigado, pero que de seguro van a parar en buena parte a los bolsillos de los líderes. Forúnculo, buba purulenta es esa CNTE. Habrá que ponerla en la lista de las bandas que forman la delincuencia organizada del país. Susiflor le contó a su novio Galantino: «Por equivocación me tomé una pastilla anticonceptiva de mi mamá. Pensé que era una aspirina». Sugirió el lascivo galán: «Pues vamos a alguna parte. Sería una lástima que se desperdiciara». El cuento que ahora sigue atenta lo mismo contra la urbanidad que contra las buenas maneras. Habría sido reprobado lo mismo por el señor Carreño que por miss Amy Vanderbilt, celosa guardiana de la etiqueta y el trato social. En el restorán el cliente observó con disgusto que el mesero traía el dedo pulgar metido en el plato de consomé que le iba a servir. Le preguntó, enojado: «¿Por qué trae el dedo ahí?». Explicó el camarero: «Es que me lo acabo de machucar, y con lo calientito del caldo me disminuye el dolor». El comensal se indignó: «¿Y por qué no se lo pone en el?». Respondió el mesero: «Precisamente ahí lo tenía puesto antes de traerle el plato»… ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? La respuesta es obvia: ambos pesan lo mismo, un kilo. El maestro les pidió a los niños que dijeran cuál es la cosa más ligera del mundo. «La del hombre -respondió Pepito-. Se levanta hasta con el pensamiento». Doña Moneta, nueva rica, les contó a sus invitados acerca del viaje que por Europa hizo con su marido: «Y fuimos a una ciudad que en italiano se llama Temeo». El señor la corrigió: «Torino, mujer; Torino»… FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Hacía un frío que congelaba. El cielo estaba oscuro, y la niebla era una capa gris que lo cubría todo.

San Virila salió de su convento. Iba a la aldea a pedir el pan para sus pobres. Dios lo ama. Hizo entonces que un rayo de sol bajara sobre él y lo calentara.

A donde iba San Virila lo seguía aquella grata tibieza, y le quitaba el frío que a los demás hacía tiritar. Pero en vez de dar gracias al Padre por aquella milagrosa merced el frailecito le pidió que le quitara de encima el rayo de sol.

-Mira -le dijo-. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y los animales tiemblan de frío. ¿Y sólo yo voy a andar calientito? Un milagro que no es para todos no es verdadero milagro.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

Por AFA.

«La inflación crece mes tras mes».

Ese problema, en verdad,

nos causa preocupación.

(Y aumentará la inflación

en los días de Navidad).