Armando Fuentes Agencia Reforma

CDMX.- Don Arturo Moncada Garza, maestro mío de Sociología en la Escuela de Leyes, era hombre sabio y bueno, a más de orador extraordinario. Solía decirnos: «Lo que en seguida voy a narrarles no es histórico: es verídico». En efecto, el relato oficialista de la Historia de México es un tejido de ocultaciones y mentiras perpetuado a lo largo de los años, pero no por eso menos falso. Tendrá que surgir un verdadero historiador para poner en claro eso de las transformaciones del país. Hidalgo, por ejemplo, no transformó absolutamente nada, y Madero muy poco, pese a su aspiración democrática y a su integridad personal. ¿Verdaderos transformadores? Agustín de Iturbide, autor -que no consumador- de la Independencia de México: Benito Juárez, quien con su Reforma separó a la Iglesia del Estado y abrió así el camino a la modernidad; Porfirio Díaz, que dio a nuestro país progreso y paz y ganó para él prestigio internacional. Sus aciertos fueron suyos; sus fallas, las propias de su tiempo. Otros transformadores hubo en el siglo veinte. Plutarco Elías Calles, quien logró unificar a las múltiples facciones surgidas de la Revolución y fundó instituciones de importancia para la República. Lázaro Cárdenas, cuyas ideas socialistas y de nacionalismo lo llevaron a crear, con buena intención pero resultados pésimos, dos entes fracasados: el ejido y Pemex. Otro transformador debo citar, aunque en alguna forma me pese mencionarlo: Carlos Salinas de Gortari. El Tratado de Libre Comercio, la liberación de los campesinos del yugo ejidal, la reanudación de relaciones con el Vaticano, fueron aportaciones significativas. Su sexenio habría sido marcado con tiza blanca de no ser por ominosas sospechas que lo ensombrecieron y que siguen pesando sobre él. Ahora bien: ¿AMLO transformador? A otro perro con ese hueso, como antes se decía para desechar una descomunal mentira. Ese nefasto presidente, sin duda el peor y más nocivo que México ha tenido en los últimos tiempos, destruyó muchas instituciones y no creó ninguna de bien para el país. Su sexenio fue de engaños, de dañosos caprichos, de obras costosas y de poca o nula utilidad, de rampante corrupción que está apareciendo ahora en toda su insultante magnitud. A pesar de su avieso clientelismo, y de su poder y popularidad comprados con el dinero de los contribuyentes, la historia registrará su nombre no como el de un transformador, sino como un destructor que causó y sigue causando a México incontables daños. Tanto me enerva hablar de ese individuo que me he olvidado de poner la levedad de una sonrisa en esta catilinaria, ríspida pero justificada. Cambiemos de canal, como dicen en Venecia. Dos antiguos compañeros de trabajo se encontraron después de algún tiempo de no verse. Uno le preguntó al otro: «¿A qué te dedicas ahora?». Respondió el interrogado: «Soy el asistente personal de Melisema, la Mulata de Fuego. Tú sabes, la vedette. Le ayudo a vestirse, y también a desvestirse. No tienes idea de lo que gozo contemplando a mi placer ese cuerpo de canela y ébano. Ante mí no se recata, y su desnudez se me aparece en todo su magnífico esplendor: sus senos, como perfectos cálices para beber en ellos el vino del placer; sus areolas, del color morado de las berenjenas; su poderosa grupa; su mons Veneris, prometedora puerta al paraíso. Ah, se me olvidaban sus ojos, oscuros y misteriosos como una noche tropical». Le pidió el otro: «Suspende la descripción, que me estás poniendo nervioso: Y dime: ¿la paga?». Contestó el sujeto «3 mil pesos al mes». «Caray -opinó el compañero-. Es muy poco». Replicó el tipo: «No puedo darle más». FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche, tiene ideas radicales. Dice que las ideas que no son radicales carecen de raíz, y se las lleva el viento.

Anoche declaró que las religiones llevan a los hombres a cometer muchas necedades. Él no usó la palabra «necedades», sino otra más sonora y expresiva.

-Los antiguos monjes -dijo- no se bañaban nunca, pues pensaban que eso era molicie, ocasión de pecado y vanidad. La gente alababa «la santa fetidez» de los clérigos. San Hospicio tenía a virtud no haberse bañado jamás, y se alegraba de vivir comido por los piojos, pues pensaba que esa mortificación lo llevaría al Cielo.

-No sigas -le pedí-. Me estás echando a perder el vino.

Respondió:

-En el vino está la verdad, y la verdad a nadie echa a perder.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

Por AFA.

«A un diputado de la 4T le regalaron un libro».

Lo que sucedió se entiende,

muy bien me lo explico yo.

El sujeto preguntó:

«Díganme: ¿dónde se enciende?».