Armando Fuentes Agencia Reforma

CDMX.- La adivinadora consultó su bola de cristal. Tenía tres agujeros -la bola de cristal, no la adivinadora-, porque en la noche ella la usaba para jugar boliche. Le dijo al cliente: “En este momento tu padre está tomándose un whisky”. “¡Éjele! -se burló el cliente empleando una expresión coloquial-. Mi padre murió hace 5 años”. Ripostó la adivinadora: “El esposo de tu madre murió hace 5 años. En este momento tu padre está tomándose un whisky”. Ante la presencia del doctor Duerf, psiquiatra, doña Jodoncia casi le gritó a don Martiriano, su marido: “¡Responde, gusano! ¡El doctor te está preguntando a qué crees que se debe tu complejo de inferioridad!”. Allá en aquellos años -de 2025 para atrás todos los años son aquellos años- solía yo comprar los mapas del Inegi en su tienda del aeropuerto de la Ciudad de México. Me maravillaba esa cartografía por su perfección, por su exactitud. En ella aparecía hasta una comunidad tan pequeña como el rancho del Potrero, con sus casas bien localizadas y detallados todos sus accidentes geográficos. (En ninguna parte faltan los accidentes). Desde entonces he admirado el acucioso trabajo de esa institución. Si me atreviera a molestarla -sé que está muy ocupada siempre-, le preguntaría si es cierto un dato que me comunicó este amigo mío, según el cual más de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tienen empleos informales. Eso reduce considerablemente la base impositiva, según dice mi amigo empleando un término de fiscalistas. Ya he dicho que no sé nada de asuntos financieros, pero alcanzo a entender que la economía de un país con esa tasa de empleo informal está prendida con alfileres, y que en el caso de México los alfileres están cayendo uno a uno. Debido a eso, supongo, el régimen de la llamada 4T ha tenido que solicitar préstamos cuantiosos que gravitarán onerosamente sobre las futuras generaciones; las pasadas, comoquiera. Don Anselmo, propietario y único dependiente de la miscelánea cuyo imaginativo nombre era “Las quince letras”, tienda de barrio, era devoto practicante del juego ciencia, o sea, el ajedrez. En su reducido local disputaba enconadas partidas con su cercano vecino, don Francisco Charles, igualmente asiduo jugador. Tanto se abstraía el tendero en el juego que se olvidaba de los asuntos terrenales. Llegaba una compradora: “Me da, por favor, cinco piezas de pan de azúcar”. Y él, sin apartar la vista del tablero: “No hay pan”. “Pero si lo estoy viendo”. “Está mosqueado”. A más de tener muy a la vista el sabido letrero: “Hoy no se fía, mañana sí”, don Anselmo decía que al negarles crédito a sus clientes les hacía un gran favor. Explicaba, sentencioso: “El que vive de prestado no tiene el sueño pesado”. Dudo que a los morenistas los desvele la ingente deuda nacional, creciente cada día por los cuantiosos intereses, pero sé que la corrupción y la falta de administración eficiente están poniendo en grave riesgo la estabilidad económica de México. Yo mejor me voy a ir al rancho del Potrero. Llevaré conmigo, claro, los mapas del Inegi. Don Gerolano, señor de muchos calendarios, iba a contraer matrimonio con Trombeta, mujer que a su florida juventud añadía conocimientos de la vida casi enciclopédicos. A fin de hacer frente al importante compromiso, el añoso galán se hizo inyectar glándulas de mono, recurso que, le dijeron sus coetáneos, lo ayudaría a hacer obra de varón. Al día siguiente de la noche de bodas, la madre de la desposada la llamó por el celular y le preguntó, indiscreta, si las famosas glándulas de mono le habían dado resultado a su marido. “Aún no lo sé -respondió ella-. Lo sabré cuando se baje del candil del cuarto”. FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE,

Aquella revista religiosa se llamaba, modestamente, «El mensajero del Corazón de Jesús».

No sé si todavía exista. El niño que era yo, y que la leía en el colegio, no existe ya.

Dejé de leer esa piadosa publicación porque en uno de sus números habló de la muerte de Emilio Salgari. El escritor se quitó la vida abriéndose el vientre con una navaja de afeitar. Lo hizo por el penoso desequilibrio mental que padecía, pero la tal revista dijo que su horrible final le fue impuesto por Dios como castigo por haber llenado las mentes juveniles con vanas fantasías.

Yo había pasado muchas horas deleitosas -e instructivas- leyendo las aventuras de piratas y corsarios que Salgari relató. Jamás volví a comprar el Mensajero, a pesar de contener los mensajes de Jesús.

Esa fue, pienso, mi primera heterodoxia. No sería la última.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

Por AFA.

«Un hombre se divorció al mes de casado».

Con notable desencanto

los tipos con que se junta

le hicieron una pregunta:

«¿Y cómo aguantaste tanto?».