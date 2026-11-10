Armando Fuentes Agencia Reforma

CDMX. -El pintor y su bella modelo estaban entregados a una sesión no de modelaje, sino de besos linguales y volcánicas caricias. En eso se oyeron pasos en la escalera que conducía al estudio del artista. «¡Mi mujer! -le dijo alarmado el pintor a la modelo-. ¡Rápido, desvístete!». Me apena publicar aquí las badomías de Capronio, sujeto incivil y desconsiderado. Su esposa le comentó: «Mi mamá por poco se muere de la risa con el chiste que contaste anoche». «Haberlo sabido -masculló, hosco, el tal Capronio-. Me sé otro mejor». La señorita Himenia, célibe de 39 perseverantes años, tenía un perico, y lo sacaba por las mañanas al balcón de la calle a que tomara el sol. El alcalde del pueblo pasaba todos los días por ahí, y el fementido loro le decía al pasar: «¡Cabrón ratero!». El munícipe amenazó a Himenia: «Si su cotorro me vuelve a decir eso de ‘Cabrón ratero’ se lo decomisaré». Ella, preocupada, le comunico la amenaza al pajarraco. Al día siguiente pasó el alcalde, como de costumbre, y el perico le dijo: «Ya sabes». En la clase de Aritmética el profesor hizo que Pepito pasara al pizarrón y le puso un problema. «Un granjero compró once vacas y pagó por ellas 10 mil pesos. ¿Cuánto pagó por cada una?». Sin siquiera tomar el gis Pepito respondió: «Pagó mil pesos por cada vaca, y una se la dieron de pilón». Ya les he contado a mis cuatro lectores que estudié para abogado porque la carrera de Leyes era la única que había en mi ciudad en la cual no su cursaba ninguna asignatura relacionada con las matemáticas. Guardo para esa ciencia un gran respeto por su necesarísima utilidad, y aun por su armonía y su belleza, pero a causa de mi escasísimo caletre me resulta inaccesible. Ahora sé, sin embargo, que los problemas matemáticos son a final de cuenta muy sencillos, tanto que una máquina los puede resolver, pues cada problema admite una sola respuesta verdadera, a diferencia de los que plantea la honda complejidad de la naturaleza humana, problemas de los cuales conocen el Derecho y la Justicia, y que no tienen una única respuesta cierta, por lo que no hay máquina capaz de solucionarlos. Pero advierto que estoy divagando, actividad que ejerzo con magistral destreza. Lo que quiero decir es que en el cuentecillo de Pepito que narré ut supra, o sea arriba, aparece la palabra «pilón», que antes designaba al pequeño obsequio que el entrañable tendero del barrio hacía al niño que por encargo de su mamá compraba ahí algo para la casa. Una vez fui al tendajito de la esquina: «Que dice mi mamá que si le cambia este 20 por cuatro cincos» El bondadoso tendero me cambió la moneda. Le dijo: «¿Y no me va a dar pilón?». La 4T, así llamada sin sentido de las proporciones por su megalómano creador, le entregó el INE a Guadalupe Taddei, quien hizo de esa institución un burdo instrumento al servicio del Estado y una ocasión de sucio enriquecimiento para ella y sus cercanas relaciones. La actual mafia en el poder le está dando también a la señora, de pilón, la impunidad. Con la nefasta 4T se instauró en México la más grosera indecencia, una rampante corrupción al lado de la cual las mayores corrupciones del antiguo régimen son pecadillos de Hermanitas de la Caridad. En mala hora nos cayó esta peste guinda, maligna plaga que tardará mucho tiempo en desaparecer. Desoladora reflexión esta última, irreflexivo escribidor, pero que tiene el gran defecto de ser verdadera. Atempérala con un último cuentecillo. En la privacidad del consultorio médico la curvilínea fémina terminó de vestirse y le dijo al facultativo: «Lo encontré bien, doctor. Lo veré nuevamente dentro de 15 días». FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Todas las flores ya se han ido del jardín. Solamente los geranios quedan.

Yo siente amor sincero por el geranio, humilde flor. No tiene la majestad de la rosa, el perfume del jazmín ni el romántico nombre del nomeolvides. Su única riqueza es la variedad de sus colores: hay geranios blancos, rojos, anaranjados, amarillo, jaspeados. Pero nunca presumen su arco iris.

Esta mañana los vi en sus macetas desde mi ventana, y me recordaron a mi abuela, doña Liberata, que cuidaba de sus geranios como una reina cuida a las damas de su corte. Igualmente evoqué al poeta Héctor González Morales, que al describir a unos geranios puestos en un búcaro dijo que estaban «metidos hasta el hombro en una agua muy fría».

Le pediré al invierno que no se ensañe con mis geranios. Estoy seguro de que ellos le pedirán que no se ensañe conmigo.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

Por AFA.

«. Arrecia el frío.».

Dijo un tipo descarado

a modo de travesura:

«Con esta temperatura

dan ganas de estar casado».