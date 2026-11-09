Armando Fuentes Agencia Reforma

CDMX.- La indignada esposa le dijo llena de enojo al juez de lo familiar: «Quiero divorciarme de mi marido, Su Señoría. Lo sorprendí en mi casa haciendo el amor con una desconocida». «Desconocida para ella, señor juez -acotó el tipo-.Yo la conozco rete bien». Picia era poco agraciada. Lo digo con el mayor respeto. La visitó en su depa un joven a quien recientemente había conocido, y le sirvió una copa de coñac. Bebido que la hubo el visitante Picia le dijo: «Dame un beso y seré tuya para toda la vida». Replicó el galán poniéndose en pie para irse: «Te agradezco que me lo hayas advertido a tiempo». Ingrata palabra es «despecho». La definieron los señores de la Real Academia de la Lengua, si no en forma breve sí de manera expresiva: «Despecho. Malquerencia nacida en el ánimo por desengaño sufrido en la consecución de los deseos o en los empeños de la vanidad». Creo que ese insano sentimiento, el despecho, carga Trump después de su aplastante derrota electoral. Alguna vez pensé que la lectura de los buenos libros hace bueno a quien los lee. Estaba totalmente equivocado. La vida me hizo conocer a más de un culterano que pese a sus lecturas llevaba en sí el triste pecado de la envidia, y la más fea culpa de la ingratitud. Mi tío Rubén hacía una añadidura a la conocida frase, y postulaba: «Los viajes ilustran. a los ilustrados». En igual forma el trato con los libros hace mejores a los buenos. El mezquino, aunque lea una biblioteca, seguirá siendo mezquino. Pero advierto con alarma que estoy cayendo en el sermoneo, así que vuelvo sobre mis pasos y hago dos preguntas, aunque sea al viento. La primera: ¿Qué fue lo primero que hizo el simiesco ocupante de la Casa Blanca después de perder lo que perdió? Nombró como jefe de su Gabinete a Stephen Miller, el creador de esa execrable Gestapo que es el ICE, en la cual ha sido principal promotor de la política persecutoria contra los migrantes, especialmente los de origen mexicano. Eso es como haber nombrado a Himmler o a Reinhard Heydrich. La maldad de Trump no se debe a la falta de libros. Es ínsita, o sea consubstancial a él. Así, despechado por su vencimiento, dio ese zarpazo dirigido principalmente contra la comunidad hispana. No puedo arrogarme la representación de esa numerosísima congregación, pero por este medio le hago llegar a Trump todo el variado repertorio de maldiciones que poseemos los mexicanos. Y ahora la segunda pregunta: ¿cuál es la capital de Dakota del Sur?». El marido llegó de un viaje antes de lo esperado y aunque eran las 5 de la tarde encontró a su mujer en el lecho en traje de Eva, o sea sin ropa, y en estado de singular agitación. No sólo eso: también oyó ruidos en el closet. «Ha de ser el eco» -le dijo, aturrullada, a su consorte. Se puso éste frente al closet y dijo: «Oé». Y el eco: «Oé oé oé». Dijo: «Uá». Y el eco: «Uá uá uá». Dijo luego: «Constitucionalísimamente». Y el eco: «¿Qué?». Don Ruguito, señor de muchos años, casó con Farfalina, mujer en flor de edad. Sabedora de las limitaciones de su marido la desposada le pedía el cumplimiento del débito conyugal sólo cuatro veces al año: en su cumpleaños, en el de él, en Navidad, y cada 14 de septiembre, aniversario de la victoria (dudosa) de Jack Dempsey sobre Luis Ángel Firpo, pues era muy aficionada al box. Un día ella salió de compras, y don Ruguito sintió la urgencia de desahogar una necesidad menor. Le sucedió que por más que hurgaba no podía encontrar la parte que requería para cumplir tal fin. Dirigiéndose a su entrepierna le dijo con voz tierna: «No te asustes, preciosa; no te escondas. La ninfómana no está». FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, la primera vez que viste un gato?

Eras apenas un cachorro de unos cuantos meses de nacido, pero le ladraste como si supieras del encono que siempre ha habido entre perros y gatos. El gato te ignoró, y con olímpico desprecio te dio la espalda -el lomo- y se alejó a paso lento. Tú me miraste sin entender. Yo tampoco entiendo a los gatos, Terry. Sé que hay quienes los entienden, y los admiro, porque sé que el gato, cualquier gato, es más inteligente que yo.

Habrás oído lo que el perro y el gato dicen hablando del hombre. El perro dice: «Me tiene en su casa. Me cuida. Me alimenta. Debe ser Dios». El gato dice: «Me tiene en su casa. Me cuida. Me alimenta. Debo ser Dios».

Espero, Terry, que en el mundo en que ahora estás los perros y los gatos ya no anden como perros y gatos.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

Por AFA.

«Le encuentran más negocios a Taddei».

Son muchos esos negocios,

pero digo desde ya

que nada le pasará,

porque tiene buenos socios.