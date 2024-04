Armando Fuentes/ Agencia Reforma

CDMX.- Atrás quedaron las representaciones de la Pasión de Cristo, lo mismo la de Oberammergau que la de Iztapalapa. No acaba, sin embargo, la dolorosa pasión de México y de incontables mexicanos, víctimas de una violencia sanguinaria que ningún límite o freno reconoce ya. El asesinato de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya es trágica demostración de que el crimen organizado le sigue ganando la batalla al gobierno desorganizado. La política de lenidad, de omisa complacencia patrocinada por López Obrador, continúa rindiendo sus amargos frutos. Muchos sitios habrá el 2 de junio en donde los electores no podrán ejercer su derecho al voto por temor a quienes han hecho de las balas un método político. Ninguna duda cabe ya: en vastas regiones del país la política ha sido infiltrada por la delincuencia, que impone autoridades locales y priva de la vida a todo aquel -o aquella- que en cualquier forma resista sus designios. Ahí imperan las balas, no las leyes. La herencia que López dejará a quien lo suceda es en buena parte herencia de sangre. Decir esto no es caer en lo melodramático, sino describir la situación de aquellos territorios que están en poder de los que a la luz del día matan y no reciben después ningún castigo. De nada sirve culpar de esa violencia a los gobiernos estatales o municipales. El problema corresponde a la seguridad nacional, cuyas instituciones se miran impotentes, por no decir inexistentes, ante la virulencia de la criminalidad. A este respecto nadie caiga en el ingenuo error de sugerir que las fuerzas armadas ofrezcan protección a la ciudadanía. Las fuerzas armadas son ahora los cárteles de la droga; las otras están ocupadas en administrar sus empresas -trenes, aeropuertos, líneas aéreas y otros negocios de diversas clases-, y no se les puede distraer de sus tareas, aunque de ellas no deban dar a nadie cuenta. El país va cayendo en la ingobernabilidad, y todo indica que nuevas muertes pondrán más cruces en lo que falta del sexenio. La Pasión de Cristo queda en la contristada memoria de los fieles. La de México se renueva cada día. El que esto escribe sabe bien que sus lectores -cuatro- aprecian las reflexiones que aquí salen sobre esos tejemanejes de poder que forman la política, pero no ignora que quienes le hacen el favor honoroso de leerlo, quizá con la primera taza de café de la mañana, esperan de él algún relato de humor lene que alivie la graveza de sus lucubraciones. He aquí un par de historietas, seguramente fútiles, pero por eso mismo útiles. El doctor Duerf es un acreditado headshrinker. Así llaman a los siquiatras los norteamericanos, en alusión a los jíbaros, aborígenes amazónicos que reducen de tamaño las cabezas. Una mañana estaban dos pacientes en la sala de espera del célebre analista. Uno le dijo al otro: «Tengo doble personalidad». Con un suspiro el otro replicó: «Ya somos cuatro». Dos parejas de casados de madura edad que tenían amistad entre sí salieron juntas de vacaciones, y en el hotel ocuparon habitaciones vecinas. Al llegar la noche una de las parejas pudo escuchar con claridad, a través de la no muy gruesa pared, que la otra estaba haciendo el amor. Lo denunciaba el rítmico golpeteo de la cama. Al oír eso la mujer de su ya inactivo esposo empezó a clamorear con tono fuerte: «¡Papacito! ¡Mi amor! ¡Vas a matarme, prieto santo! ¡Qué rico! ¡Dale más aprisa! ¡Más, más, más!». El marido, que jugaba plácidamente en su tableta, le preguntó asombrado: «¿Qué haces? ¿Por qué gritas así?». «¡Pst!» -le impuso silencio la señora. Y seguidamente le explicó en voz baja: «Hace 40 años tú salvaste mi honor al casarte conmigo. Ahora yo estoy salvando el tuyo». FIN.

Algunas noches se aparece en la casona de Ábrego el fantasma de don Luis de la Peña y Valadés.

Fue en tiempos de su juventud hombre muy guapo. Alto, fornido, bien plantado, tenía cabellos rubios y ojos claros. Su bigote y su barba, que a la vista se mostraban suaves y sedosos, ponían anhelos secretos en las damas, lo mismo en las solteras que en las que ya tenían marido.

Un día, en flor de edad, don Luis sorprendió a todos con el anuncio de que iba a renunciar a la vida del mundo. Ingresaría en un convento de Guadalajara, y ahí se entregaría a la oración. Declaró con una sonrisa: «Mi alma es más importante que mi barba y mi bigote»-

Jamás volvió al Potrero. Por largos años no se supo nada de él. Luego llegó la noticia de que había muerto en el año 18, cuando la influenza española. Después fue olvidado. Quiero decir que murió definitivamente.

Una noche doña María de Peña vio el fantasma de don Luis vagando en hábitos monjiles, como desconcertado, por los aposentos de la casa. Contó doña María que a su paso el espectro iba diciendo:

-Nada. Nada.

¡Hasta mañana!…

«Fue Xóchitl al ITAM».

Opina cierto señor

-no está fuera de lugar-

que ahí nunca podrá entrar

el presidente Obrador.