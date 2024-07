Armando Fuentes/Agencia Reforma

CDMX.- «Abre las piernitas, mi amor». Eso le pidió, anheloso, el ciempiés a su novia. Respondió ella, terminante: «No, y cien veces no». La recién casada le dijo a su marido: «Dentro de poco vamos a ser tres». «¡Vida mía! -exclamó el muchacho lleno de emoción-. ¿Quieres decir que voy a ser papá?». «No -aclaró ella-. Quiero decir que mi mamá vendrá a vivir con nosotros». Noche de bodas. El desposado tomó por los hombros a su dulcinea y le preguntó, solemne: «¿Eres virgen?». «Ah -se enfadó la chica-. No me digas que venimos a hablar de religión». Por regla general, las mujeres deben cargar con un hombre. Claudia Sheinbaum tendrá que cargar con dos: Andrés Manuel López Obrador y -si sale electo- Donald Trump. Ambos son aves de la misma pluma; los dos son mentirosos contumaces, sistemáticos violadores de la ley, enemigos de las instituciones, injuriosos, con ansias irrefrenables de dominación. Pesa ya sobre la futura Presidenta una responsabilidad muy grande: la de representar a la mujer. Si obedece las consignas de AMLO, si se vuelve una mera copia del caudillo, hará retroceder por décadas la esforzada lucha por la igualdad de género. Y si deja -en su caso- que el misógino Trump la someta y avasalle de la misma forma que a López sometió y avasalló, será causa de que el prepotente magnate humille a México como hizo una y otra vez durante el régimen del tabasqueño. «¡No te dejes, Enriqueta!». En tiempos pasados se utilizó esa frase para incitar a alguien a defenderse frente a un ataque, abuso o atropello. Tal expresión tuvo su origen en un salón de clases. La maestra -se llamaba Enriqueta- le pidió a un alumno que dijera el nombre de alguna isla situada en el Océano Índico. «Sumatra» -respondió el muchacho. Otro estudiante, distraído, oyó esa palabra; pensó que el compañero estaba insultando a la mentora y la animó con énfasis: «¡No te dejes, Enriqueta!». Pues bien, habrá que decirle desde ahora a la nueva mandataria: «¡No te dejes, Claudia!». Todos la apoyaremos si se da la circunstancia de que López pretenda imponer su voluntad sobre ella, o de que Trump quiera dar trato de república bananera a nuestro país. «¡No te dejes, Enriqueta!». El juez se dirigió al acusado: «Me dicen que tiene usted tres esposas». «Así es, Su Señoría -admitió el reo-. Una es muy poco, y de haber tenido dos habría cometido el delito de bigamia». Rosibel le comentó a su amiga Susiflor: «Mi novio le pidió mi mano a mi papá. Es lo único que no me ha agarrado». Babalucas le preguntó en la fiesta a una invitada: «¿Y cómo andan las cosas en Libia?». La dama se extrañó: «¿Por qué me pregunta eso?». Explicó el tonto roque: «Es que me dicen que es usted liviana». Lord Feebledick regresó a su finca rural después de la cacería de la zorra. Ese deporte, por cierto, le gustaba mucho a lord Halifax, rival político de Churchill. Era católico, y sir Winston, en vez de llamarlo Halifax, le decía Holy Fox. Vuelvo a mi historia. Al entrar en la alcoba, lord Feebledick halló en la cama a su mujer, aunque era la una de la tarde, y además la vio sin ropa, por más que hacía frío. Suspicaz, registró la habitación y pronto supo que su recelo era justificado. Le reclamó a su cónyuge: «Hay un hombre debajo de la cama». «¿De veras? -replicó lady Loosebloomers-. ¿Y qué esperas para subirlo?». La guapa chica le mostró sus atributos pectorales al dermatólogo y le dijo preocupada: «Mire cómo tengo el busto, doctor. Lleno de rozaduras». Sugirió el facultativo: «Compre una navaja de afeitar». Opuso la muchacha: «No tengo vello». Precisó el médico: «No para usted. Para su novio». FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Año de 1577. Un grupo de hombres de la Europa se dirigían a buscar oro en el norte de la Nueva España. Tras cruzar el desierto se toparon con un oasis de verdor, un valle en cuya altura brotaba un salto de agua pequeñito. Era el 25 de julio, día del apóstol Santiago. El clima bonancible, la tierra promisoria, la abundancia de manantiales los invitaron a quedarse. Fundaron una población a la que dieron el nombre de Santiago del Saltillo.

Ahí no había oro, pero había algo mejor: pan. Soldados que eran, se hicieron labradores. En una mano llevaban el arado y en la otra la espada. Debían defenderse de los «bravos bárbaros gallardos» que merodeaban en las serranías cercanas. Para darles ejemplo de paz hicieron venir a nobles y laboriosos tlaxcaltecas que llenaron de huertos la comarca y nos legaron herencias muy valiosas: el sarape, el pan de pulque, las danzas de matachines, el membrillo y el perón.

Este día mi ciudad cumple años. Es una joven anciana de la que estoy perpetuamente enamorado. La abrazo, y le canto las Mañanitas desde mi atardecer.

¡Hasta mañana!…

MANGANITAS

Por AFA.

«Kamala Harris iguala a Trump».

¿Iguala a Trump? ¡Vaya cosa!

¿Ya se volvió delincuente,

violadora, maldiciente,

ilegal y mentirosa?