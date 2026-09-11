De pleito a susto: niña de 11 años se escondió tras discusión con su padre

Una menor de 11 años que había sido reportada como extraviada en el fraccionamiento Ruiseñores, en Jesús María, fue localizada por elementos del Mando Coordinado luego de que se activara un operativo de búsqueda tras el reporte recibido vía frecuencia de radio.
De acuerdo con la información proporcionada, los policías acudieron al domicilio donde se encontraba la familia de la niña y se entrevistaron con su padre, quien explicó que la menor se había ausentado después de una discusión relacionada con el estado de su uniforme escolar.
Ante el reporte, los uniformados realizaron recorridos en la zona para ubicar a la menor. Durante las acciones de búsqueda, fue encontrada en un domicilio cercano, donde permanecía en compañía de una amiga, lugar al que habría acudido para esconderse.
Los elementos confirmaron que la niña se encontraba en buenas condiciones y posteriormente realizaron la entrega a su padre, acompañándolos hasta su domicilio.
La corporación estatal informó que mantiene atención inmediata a los reportes ciudadanos, particularmente aquellos relacionados con niñas, niños y adolescentes, mediante acciones de auxilio y proximidad para contribuir a su localización y protección.