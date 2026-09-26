De paseo por Viñedos del Sur… y con orden pendiente

Un joven de 26 años fue detenido por policías estatales en calles del fraccionamiento Viñedos del Sur, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que existía una orden de aprehensión vigente a su nombre por el delito de robo calificado.

La detención ocurrió sobre la calle Edmundo Báez, donde elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia como parte del Operativo Pescador. De acuerdo con la información proporcionada, los uniformados observaron a un sujeto que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia, por lo que decidieron realizarle una inspección preventiva.

El individuo se identificó como José “N”, de 26 años y originario de Chiapas. Mientras se efectuaba la revisión, sus datos fueron consultados en Plataforma México.

El sistema arrojó que una persona con esa identidad tenía vigente una orden de aprehensión por robo calificado, emitida en Aguascalientes.

Ante el resultado, José “N” fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

La autoridad ministerial quedó encargada de determinar su situación jurídica y verificar plenamente su identidad, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un homónimo.

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