Un recorrido de vigilancia terminó con la detención de Francisco “N”, de 26 años, luego de que policías del Mando Coordinado presuntamente le encontraran mariguana y una navaja en calles de la comunidad Refugio de Providencia, en Cosío.

Los uniformados patrullaban sobre la calle Insurgentes cuando detectaron al joven, quien presuntamente mostró una actitud evasiva al advertir la presencia policial. Ante esta conducta, los oficiales decidieron realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección localizaron entre sus pertenencias dos envoltorios que contenían hierba verde y seca con características de la mariguana, cuyo peso fue reportado en más de 34 gramos.

Además, los agentes aseguraron una navaja de aproximadamente 20 centímetros de longitud, considerada por la autoridad como arma prohibida.

Francisco “N” fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.