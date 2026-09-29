Policías municipales de Jesús María detuvieron a Fernando N, de 29 años, luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de un machete mientras caminaba por las inmediaciones de la colonia Chicahuales.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia de oficiales que trabajan bajo el esquema de Mando Coordinado, sobre una terracería que conduce hacia dicha colonia.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados observaron al hombre y señalaron que adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia, por lo que decidieron realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión de sus pertenencias, los policías localizaron un machete con una hoja de aproximadamente 30 centímetros. Tras el hallazgo, Fernando N fue detenido y el objeto quedó asegurado como arma prohibida.

El hombre y el machete fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.