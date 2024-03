CDMX.- La modelo e influencer Tania Ruiz, de 36 años, terminó su romance con el empresario español Manuel Serrano sin revelar los detalles.

La también emprendedora, quien duró seis meses en noviazgo con Serrano, aseguró que había cerrado su corazón tras terminar con el ex Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, pero que había vuelto a confiar en un hombre, por lo que su separación causó revuelo en redes sociales.

«Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias por darme tanto tanto amor», escribió Ruiz hace unos meses.

Aunque no se dieron a conocer los detalles de la separación, todo apunta a que el estilo de vida de la modelo y del empresario no compaginaban. (Staff/Agencia Reforma)