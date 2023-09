Colectivos ciclistas cuestionan la efectividad de suspender licencias de conducción por exceso de velocidad en la capital. Josafat Martínez de Luna, representante de la iniciativa «El alcalde de la Bicicleta para Aguascalientes», sostuvo que la seguridad vial es un reto multifacético que demanda diversas estrategias, desde el diseño de las vías hasta los procedimientos de obtención de licencias y la promoción de modos de movilidad sostenible.

En el contexto del Día Mundial sin Auto, conmemorado el 22 de septiembre, el activista enfatizó la relevancia del diseño urbano para garantizar la seguridad de todos los usuarios. «Las velocidades elevadas están intrínsecamente ligadas al diseño vial. Si creamos vías anchas y despejadas, es natural que los vehículos circulen a mayor velocidad», explicó.

Subrayó que la educación vial no debe circunscribirse únicamente al proceso de adquisición de licencias, sino que debería iniciarse desde temprana edad, con un enfoque en el diseño de la infraestructura. «La auténtica solución está en diseñar calles que desincentiven velocidades excesivas y que promuevan alternativas de movilidad, como un eficiente sistema de transporte público y la promoción del ciclismo».

Agregó que aplicar multas y sanciones a una gran cantidad de conductores que superen los límites de velocidad no representa una respuesta efectiva o pragmática. «Deberíamos empezar revisando el proceso de obtención de licencias, haciéndolo más exigente, tanto en lo económico como en lo educativo. Es una medida que ha probado ser efectiva internacionalmente».

También destacó la imperatividad de adaptar las vías actuales para limitar las velocidades vehiculares, en consonancia con la nueva ley de movilidad que propone un límite de 50 kilómetros por hora en áreas urbanas. «La infraestructura vial debe priorizar la vida humana y ofrecer alternativas de transporte sustentable».

Respecto a la implementación inmediata de la ley, reconoció su relevancia, pero advirtió que no es la solución definitiva. «Necesitamos un enfoque integral en seguridad vial, que abarque desde el otorgamiento de licencias hasta el diseño de vías seguras».