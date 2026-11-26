Una persecución a pie por calles del fraccionamiento Villas de las Fuentes terminó con la captura de un hombre de 29 años, a quien policías estatales le encontraron entre sus pertenencias alrededor de 21 gramos de presunto cristal.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves, cuando uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado patrullaban sobre la calle Villas de Cancún y observaron a un individuo que, al advertir la presencia policial, emprendió la huida.

Los oficiales detuvieron la marcha de la patrulla y comenzaron a perseguirlo a pie hasta darle alcance metros adelante.

El individuo, identificado como Carlos “N”, fue sometido a una revisión corporal, durante la cual los agentes encontraron un envoltorio de plástico que contenía una sustancia granulada con las características del cristal, cuyo peso aproximado era de 21 gramos.

Tras su detención, Carlos fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica.