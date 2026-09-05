De mirar casas a mirar barrotes: tenía orden de captura

Un reporte de vecinos por la presencia de un hombre que presuntamente rondaba domicilios del fraccionamiento Salto de Ojocaliente terminó con la captura de Christian “N”, de 30 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por lesiones dolosas por golpes.

Policías municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando, en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Francisco Villa, ubicaron al individuo señalado por habitantes de la zona, quienes indicaron que deambulaba entre las viviendas y se asomaba hacia su interior.

Los uniformados se aproximaron y efectuaron una inspección preventiva, en la que no localizaron objetos ilícitos. Sin embargo, al consultar sus datos generales en la plataforma correspondiente, apareció un mandamiento judicial vigente en su contra.

La orden de aprehensión estaba relacionada con el delito de lesiones dolosas por golpes, por lo que Christian “N” fue detenido en ese momento.

Tras informarle el motivo de su arresto y sus derechos, los agentes lo trasladaron ante la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con el procedimiento correspondiente.