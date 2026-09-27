Un hombre originario de Michoacán fue detenido por policías estatales en San Francisco de los Romo, luego de que una consulta en Plataforma México arrojara que contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes en aquella entidad.

La captura ocurrió en las inmediaciones del ejido La Guayana, donde elementos de la Comisaría Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados detectaron a un individuo que, al notar la presencia de las patrullas, comenzó a correr. Los agentes fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante.

El sospechoso se identificó como César “N”, de 38 años y originario de Michoacán. Durante la intervención, sus datos fueron consultados en Plataforma México, sistema que reportó tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, todas libradas en dicha entidad.

Los mandamientos judiciales corresponden a los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo de motor terrestre.

César “N” fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común. En esa instancia se determinaría su situación jurídica y se verificaría que no se tratara de un caso de homonimia.