CDMX. -Anthony Mackie regresará a Broadway en 2027 para protagonizar Macbeth, en lo que marcará su regreso a los escenarios después de 16 años.

El actor, quien interpreta a Sam Wilson, el Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, dará vida al general escocés de William Shakespeare.

«Empecé en el mundo del teatro. Y hacer teatro ha sido mi pasión desde que tenía siete años», declaró Mackie, quien considera que interpretar a Macbeth representa una de las grandes oportunidades de su carrera.

«Ser el Capitán América, dar patadas, puñetazos y volar es una cosa, pero estar en un escenario es un trabajo arduo», agregó.

La producción, dirigida por Max Webster, está basada en el exitoso montaje que presentó en Londres con David Tennant y Cush Jumbo, primero en el Donmar Warehouse y posteriormente en el West End.

Según Deadline, las funciones previas están previstas para finales de marzo o principios de abril 2027 y la temporada permanecerá hasta julio en un teatro aún por anunciar.