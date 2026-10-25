Una mujer de 40 años fue detenida por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Jesús María, luego de que otra mujer la señalara por presuntamente haberla agredido física y verbalmente en calles del fraccionamiento Agua Clara.

La detención ocurrió cuando policías municipales realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Alejandro de la Cruz. Al llegar al cruce con la calle Agua Dura, fueron interceptados por una mujer de 36 años, quien solicitó su intervención.

La afectada señaló directamente a otra mujer como la responsable de haberla golpeado e insultado minutos antes, por lo que pidió a los uniformados que procedieran en su contra.

Ante el señalamiento, los oficiales detuvieron a quien se identificó como Marisol «N», de 40 años, quien fue subida a una patrulla y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

La detenida quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.