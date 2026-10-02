Un reporte por presuntas detonaciones de arma de fuego provocó una movilización de policías estatales al sur de la ciudad, donde finalmente fue detenido un joven de 18 años que llevaba consigo un arma corta.

La intervención comenzó después de que un vigilante de una empresa ubicada en las inmediaciones de la carretera federal 45 Sur y el Libramiento Carretero llamó al Servicio de Emergencias 911 para informar que había escuchado disparos en la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudieron al sector y comenzaron un rastreo. En una terracería localizada detrás de una estación de gasolina observaron a un individuo que, al advertir la presencia de las patrullas, presuntamente comenzó a correr para alejarse.

Los uniformados fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante. El joven se identificó como Sebastián “N”, de 18 años.

Durante una revisión preventiva, los policías encontraron entre sus pertenencias un arma corta de fuego, por lo que fue detenido.

Sebastián “N” y el arma asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la Delegación Aguascalientes de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.