En lo que va del 2020, el 85% de los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Aguascalientes se brindaron vía remota, la delegada Pamela Cueva Mendoza informó que a partir de este mes, todos los miércoles brindará atención personalizada previa cita en las oficinas del Colegio de Contadores.

Antes de la llegada de la pandemia que trajo consigo una serie de medidas sanitarias, la Prodecon ya se había visto afectada por un recorte presupuestal federal del 75% por decreto de austeridad para 2020, que les dieron a conocer oficialmente en junio pasado.

Dicho recorte complicó el funcionamiento de la procuraduría al grado de disminuir la atención presencial a los contribuyentes, situación que se recrudeció con el coronavirus. Si bien la calidad del servicio no se ha perdido, muchas personas se alejaron de la dependencia debido a la nueva modalidad de atención.

Esta procuraduría fue creada hace casi una década para orientar, acompañar y asesorar a los contribuyentes cuando se enfrentan con algún problema fiscal.

La delegada de la Prodecon habló del proceso pendiente para la elección del Defensor de los Derechos del Contribuyente a nivel nacional, situación de la que no tienen certezas aún, pero tampoco les ha impedido cumplir con sus funciones.

Cueva Mendoza recordó que la terna para la elección del procurador nacional estaba en análisis en el Senado cuando una persona interpuso un amparo por considerar que ninguno de los candidatos cumplía el requisito de los cinco años de experiencia en materia fiscal.

Aunque no hay todavía nada oficial al respecto, se ha sabido a través de información publicada que al parecer podría considerarse la modificación de la Ley Orgánica de Prodecon para disminuir de 5 a 3 años el requisito de experiencia previa, para con ello comenzar un nuevo proceso de selección.

Datos Estadísticos:

Este año se han dado 2 mil 945 atenciones, entre asesorías, orientación, quejas, reclamaciones, representación legal y acuerdos conclusivos. El 85% de estos servicios se brindaron de manera remota.