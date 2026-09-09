De las copas a los golpes afuera de una farmacia

Una discusión de pareja escaló hasta la agresión física y dejó a una mujer de 27 años con lesiones visibles en el rostro, durante un incidente registrado afuera de una farmacia en el fraccionamiento Residencial del Valle II.

Policías municipales acudieron al cruce de Avenida Aguascalientes y la calle Dinamarca tras recibir el reporte de un problema familiar. En el lugar localizaron a Elba, quien presentaba golpes visibles en la cara.

Al ser cuestionada por los uniformados, la mujer señaló que minutos antes había discutido con su pareja y que ambos se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas. De acuerdo con su versión, el conflicto terminó en una agresión.

Los oficiales le explicaron el procedimiento legal y le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, Elba manifestó que en ese momento no deseaba proceder legalmente.

Finalmente, la mujer pidió a los policías que la trasladaran hasta su domicilio. Los agentes accedieron a la solicitud y la dejaron en un lugar seguro para salvaguardar su integridad.