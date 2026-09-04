De las cámaras de vigilancia a la Fiscalía: cae sujeto en Insurgentes

Un hombre de 42 años fue detenido en la colonia Insurgentes luego de que policías municipales le localizaran un arma blanca durante una revisión preventiva.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Convención y la calle José María Maytorena cuando detectaron a un sujeto que, al observar la patrulla, comenzó a caminar en sentido contrario, aparentemente con intención de alejarse.

Los uniformados le dieron alcance metros adelante y lo identificaron como Gustavo “N”, de 42 años. Durante la inspección le fue asegurada un arma blanca.

Al verificar sus datos, los agentes tuvieron conocimiento de que el hombre había sido señalado previamente por presuntamente intentar abrir un vehículo de alquiler en la misma zona. De acuerdo con el reporte oficial, esos hechos habrían quedado registrados por cámaras particulares de vigilancia.

Gustavo “N” y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.