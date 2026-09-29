Estudiantes de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes ampliaron su formación artística con una semana intensiva de teatro musical en Nueva York, guiados por profesionales de Broadway. La experiencia les permitió practicar actuación, canto y danza, además de conocer el trabajo detrás de las producciones.

Participaron también egresados y personal de la universidad. Fue la segunda edición del programa con R.Evolución Latina, organización que impulsa la formación artística de latinoamericanos. Rick Negron, integrante de Buena Vista Social Club, impartió actuación; Alex Senior estuvo a cargo de canto, mientras que Ralphie Rivera, también de ese montaje, y Gabriel García, capitán de danza de Chicago, dirigieron las sesiones de baile. Rosalba Rolón ofreció una clase sobre el punto de origen para el desarrollo escénico.

El grupo asistió a un panel con Luis Salgado, cofundador de R.Evolución Latina; Rodney Ingram y Sonia Monroy, integrantes de Aladdin, y otros profesionales del teatro musical. También visitó dos espacios detrás de los escenarios de Broadway para conocer las tareas que requiere cada función. El itinerario incluyó producciones teatrales y visitas al Museo Metropolitano de Arte y a SUMMIT One Vanderbilt.

Paulina Talamantes, coordinadora de Arte y Cultura de la universidad, señaló que las clases le permitieron poner a prueba sus habilidades de canto, baile y actuación, así como aprender de artistas en activo. Agustín Domínguez, estudiante de Psicología, valoró el acompañamiento recibido y expresó su interés en compartir con otros lo aprendido.

La estancia complementa la formación universitaria mediante la práctica artística y el intercambio cultural, componentes de la preparación que ofrece la Universidad Panamericana más allá de las aulas del campus.