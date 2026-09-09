Un hombre que tenía dos órdenes de aprehensión vigentes por robo a casa habitación fue detenido por policías estatales, quienes además le aseguraron varios envoltorios con una sustancia granulada con características similares a las del cristal y diversos objetos cuya propiedad no pudo acreditar.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre Boulevard a Zacatecas. Los oficiales observaron un Nissan negro que se incorporó intempestivamente a la circulación, por lo que marcaron el alto al conductor para realizar una inspección preventiva.

El automovilista se identificó como Roberto N. De acuerdo con el reporte policial, al aproximarse uno de los uniformados adoptó una actitud evasiva e intentó esconder un objeto. Durante la revisión de su persona y del vehículo fueron encontrados varios envoltorios con la sustancia granulada.

Dentro del automóvil también había una bicicleta valuada en aproximadamente 30 mil pesos, una computadora con valor cercano a los 10 mil pesos y varias cajas de una empresa de paquetería. Roberto N no pudo acreditar la propiedad de dichos objetos.

Las autoridades señalaron que, por las características del vehículo y del detenido, se investiga su posible relación con robos cometidos en dos casas habitación y una negociación. Además, al consultar sus antecedentes se estableció que tenía dos órdenes de aprehensión vigentes por robo a casa habitación.

Roberto N, el vehículo, los envoltorios y los demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.